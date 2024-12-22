شكرا لقرائتكم خبر عن عشان من حقك ترتاحى.. إزاى تخففي عنك ضغوط المذاكرة مع ولادك والان مع تفاصيل الخبر

في موسم الامتحانات ترفع كل البيوت شعار "الطوارئ" لحين انتهائها، فالتوتر يعم أجواء المنزل، في ظل هذه الأجواء تكون الأم فى حالة ترقب وقلق، متحملة مسئولية اضافية بجانب مسئوليتها المنزلية والأسرية، ما يمثل عليها ضغطًا نفسيًا حادًا قد تتم ترجمته في شكل اضطرابات نفسية أو عصبية أو شعور بالقلق شعور بالتوتر والترقب وغيرها من المشاعر السلبية.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع mountelizabeth فإن الأمهات يقعن في حالة اضطرابات وقلق عارم نتيجة الشعور بالضغط النفسي المتواصل والمسئولية تجاه أبنائهن خلال هذه الفترة العصيبة من الامتحانات، وبعض الممارسات الخفيفة والسهلة التي يمكنها ممارستها دون اقتطاع وقت كبير تساعدها على الشعور بالهدوء النفسي والاسترخاء:

التنفس بعمق تمارين التنفس تساعد على تخفيف التوتر في الجسم والأنفاس العميقة توصل الأكسجين إلى المخ بشكل مثالي، إذا مارستها يوميًا 10 دقائق كان هذا أمرًا مثاليًا

الحد من الإفراط في تناول الكافيين والقهوه والشاي وذلك لتقليل حدة التوتر والشعور بالاسترخاء

قللي إستخدام الشاشات وخذي استراحة منها خاصة فيما يتعلق بالدراسة وذلك لشعورك بالقليل من الاسترخاء.

وقال الدكتور أمجد العجرودي استشاري النفسية بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية إن تراكم الضغوط النفسية الواقعة على الأم خلال فترة الامتحانات قد تخلف بعض المشاعر السلبية والضيق والقلق والاكتئاب والحزن والخوف والترقب، هذه المشاعر يجب التعامل معها أولا باول وعدم إهمال علاجها، حتى لا تتفاقم وتتزايد بعد إنتهاء فترات الضغوط الحادة بعد الإمتحانات.

يمكن لبعض الممارسات وطرق التفكير تغيير هذه المشاعر السلبية والشعور بالقليل من الهدوء: