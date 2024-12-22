شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات غير متوقعة لارتفاع مستويات الكوليسترول فى الشتاء.. انتبه لها والان مع تفاصيل الخبر

قد يؤدي الشتاء إلى تفاقم العديد من الحالات الصحية، ولا يشكل ارتفاع نسبة الكوليسترول استثناءً، فقد يؤدي الطقس البارد إلى تفاقم آثار ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يؤدي غالبًا إلى ظهور أعراض أكثر دقة وغير عادية قد تمر دون أن يلاحظها أحد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 علامات غير متوقعة تشير إلى أن ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك غير عادية وقد يؤثر ذلك على صحتك خاصة خلال أشهر الشتاء: حساسية البرد في الأطراف

إذا كانت يديك وقدميك باردة باستمرار، فقد يكون ذلك بسبب ضعف الدورة الدموية الناجم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث يؤدي تكوين اللويحات في الشرايين إلى تقليل تدفق الدم إلى الأطراف عن طريق تضييق الأوعية الدموية، مما يجعلك أكثر حساسية لدرجات الحرارة الباردة.

التعب المزمن

قد يكون الشعور بالتعب بشكل يفوق المعدلات الطبيعية، وخاصة في فصل الشتاء عندما تكون الأيام قصيرة، علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك، كما يمكن أن يكون ضعف الدورة الدموية والضغط على القلب بسبب الشرايين المسدودة سببًا لزيادة التعب بسبب فشل الجسم في توفير الأكسجين والمواد المغذية.

ضيق في التنفس

قد يؤدي ذلك إلى حدوث حالات شبيهة بالربو أو تفاقم حالات الربو الأخرى، وضيق التنفس غير المعتاد وغير المبرر في أشهر الشتاء، خاصة عندما لا يتطلب الأمر سوى القليل من الجهد للتنفس بشكل أقوى، ربما يكون علامة على أن ارتفاع نسبة الكوليسترول، حيث يعيق هذا الأمر تدفق الدم بشكل صحيح إلى رئتيك وقلبك.

الجلد البارد والمزرق

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول إلى انخفاض كمية الدم التي من المفترض أن تصل إلى بشرتك جلدك، مما يجعلها تبدو شاحبة أو تظهر زرقاء اللون، وخاصة في الأطراف، وهذا مؤشر على ضعف الدورة الدموية بسبب انسداد الشرايين.

الشعور بعدم الراحة أو ضغط في الصدر

غالبًا ما يرتبط ألم الصدر بمشاكل القلب، ولكنه قد يكون خفيفًا أيضًا في فصل الشتاء، وخاصة عندما يكون الجسم تحت ضغط من درجات الحرارة الباردة، ويزيد ارتفاع نسبة الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يؤدي الهواء البارد إلى تفاقم الشعور بعدم الراحة في الصدر.

ارتفاع ضغط الدم

قد يحدث ارتفاع طبيعي في ضغط الدم بسبب الطقس البارد في الشتاء، ولكن إذا اقترن ذلك بارتفاع نسبة الكوليسترول، فإنه يثير علامة تحذيرية، ويميل ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية.

تفاقم آلام المفاصل أثناء الطقس البارد

عادة ما تتفاقم آلام المفاصل في فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، ولكن في حالة ارتفاع مستويات الكوليسترول، ينتشر هذا الالتهاب إلى الشرايين، وبالتالي يسبب الألم في الأماكن التي يقل فيها تدفق الدم.

مشاكل فى الهضم غير مبررة

إذا كنت تعاني من الانتفاخ أو عسر الهضم بشكل متكرر خلال الأشهر الباردة، فقد يكون ارتفاع نسبة الكوليسترول هو السبب، حيث يمكن أن تؤثر الشرايين المسدودة على تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الإمساك أو الانتفاخ.