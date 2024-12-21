شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه.. كيف تحمى ابنك المراهق من مخاطر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

تناولت الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه، التى تعرض الليلة فى العاشرة مساءً عبر فضائية Dmc قضية الدارك ويب، التى ظهرت مؤخرًا فى الكثير من المجتمعات والتى يتنج عنها جرائم قتل متنوعة وبأشكال قاسية جدًا، وتسلط الحلقة التى تأتى بعنوان "تفاحة" الضوء على قضية قتل حديثة بطلها الدارك ويب، لتحذر الكثير من تلك الظاهرة التى توليها السلطات المصرية اهتمامًا كبيرًا مؤخرًا بعد كشفها الكثير من تلك القضايا.

للإنترنت مخاطر كثيرة على سلامة المراهقين النفسية، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع رايسينج تشيلدرين المعني بصحة الطفل والمراهق، مؤكدًا أن الإنترنت قد يؤثر على نفسية المراهقين وسلامتهم العقلية بالسلب فقد يجعلهم عرضة لرؤية المحتوى غير المناسب لعقليتهم وثقافتهم فضلا عن زيادة حدة العنف لديهم والمعلومات البغيضة نظرًا لاتسامة بالتزييف العميق والمعلومات المضللة، والمحتوى الضار وقد يصل بهم الحد حد تعاطي المخدرات أو إيذاء النفس أو التفكير بأفكار انتحارية نتيجة هذا التواصل الخطر،وقد يتعرض بعضهم للتنمر الإلكتروني أو إلى الإبتزاز أو غيرها من المخاطر.

وينصح التقرير بضرورة التزام الأبوين بمجموعة من النصائح والممارسات أولها الرقابة على المحتوى الذي يتابعه طفلك أو المراهق وعليك أن تكون قدوة له والتحدث ما هو حول كل التجارب والمحتوى على الإنترنت وإظهار الجيد والسيء منها:

اظهر لطفلك المراهق كيفية الحفاظ على خصوصيته

عزز ثقه المراهق في ذاته كي لا يبحث عن الدعم والثقة على الإنترنت

حاول جعل طفلك يتعامل في أضيق الحدود على الإنترنت واطلب موافقته قبل نشر أي صورة له

اخلق توازنا بين إستخدامه للشاشة وبين خياراته الإجتماعية الأخرى وتعامله مع الحياه

اجعل طفلك قادر على التحدث إليك في أي وقت من الأوقات حتى لا يتعرض لأي ابتزاز أو مشكلات دون اللجوء إليك

حدد توقيت معين لطفلك للتعامل مع الإنترنت واجعلها عادة منزلية تلتزمون بها جميعا

اجعل طفلك يستخدم الإنترنت في أشياء مفيدة واستكشاف طرق لطيفة وسهلة ومفيدة له عبر الإنترنت وشاركه فيها

اهتم بمصادقة طفلك والتعامل معه كصديق مقرب كيف يحكي لك كل شيء

اهتم بتعزيز ثقته ونفسيته وتحسين مزاجه

اشركه في الخيارات الإجتماعية والألعاب المختلفة وممارسة الرياضة للتخلص من التوحد مع الشاشة