شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض كبد: حقن التخسيس خطيرة حال استخدامها بدون إشراف طبيب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن حقن التخسيس المنتشر استخدامها على منصات مواقع التواصل لها تأثير سلبي بسبب عدم استخدامها دون إشراف أطباء، مشيرا إلى أن هناك 3 أدوية أو حقن مقننة من منظمة الأدوية والأغذية الأمريكية لعلاج السمنة وأيضا السكر بشرط تكون تحت إشراف طبيب.

وأوضح هشام الخياط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن حقن التخسيس لها محاذير لأنها تستخدم أيضا في علاج السكر من النوع الثاني وأيضا علاج السمنة، موضحا أن المشكلة أن الدكتور هو الذي يرفع الجرعة بالتدريج لأنها تشتغل على مركز الشبع وتقلل الاحساس بالجوع وتشتغل على المعدة وتقلل تفريغ المعدة.

وتابع: "هذه الحقن لها مشاكل وممنوعة لأي حد عنده تاريخ مرضى مصاب بسرطان الغدة الدرقية وممكن تعمل صداع واسهال وإحساس بالقىء المستمر والتهاب البنكرياس ولازم تكون تحت إشرف دكتور عشان المريض ميجلوش قيء مستمر وده بداية الشلل".