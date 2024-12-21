شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مهم للبروتين والكولاجين.. 7 فوائد فى شوربة الكوارع لصحتك ومناعك وعظامك والان مع تفاصيل الخبر

الكوارع تلك الأكلة الشعبية التقليدية المفضلة بامتياز، حيث يفضل الكثيرون تناول الشوربة المستخلصة الغنية منها، حيث تحتوي على كم هائل من الكولاجين، وهو ما يجعلها مصدر هام للبروتين والكولاجين، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع فوود آند هوم المعنى بالتغذية والصحة.

الكوارع طبق تقليدي صحي يفضله الكثيرون حيث يعمل على تعزيز الصحة العامة بشكل عام وتعزيز صحة المفاصل والعظام بشكل خاص، تعمل الكوارع على التمتع بمفاصل وعظام قوية نظرًا لغناها بالفوسفور والكالسيوم وهو ما يجعلها وفيرة الكولاجين أيضًا نتيجة احتوائها على نخاع العظام الكثير، كذلك الجلد يحتوي على الكولاجين والكلوجوزامين ما يعزز من صحة العظام ويحمي من هشاشة العظام ويحمي أيضًا من آلام المفاصل والتهابات المفاصل المختلف الأنواع. تعزز من الجهاز المناعي ودفاعات الجسم ضد المرض لاحتوائها على الزنك والمغنيسيوم الذي يعزز من دفاعات الجسم وقوته. تحتوى على الجيلاتين وهو ما يعزز من التئام الجروح السريع وتقوية العضلات والأوتار والأعصاب وتحسين عملية الهضم ما دام يتناوله الإنسان في معدلاته البسيطة. تحسن الكوارع من البشرة وصحتها وصحة الجلد بشكل عام لأنها غنية بنخاع العظام الذي يحتوي على جيلاتين بكميات كبيرة، ويحتوي على مضادات للأكسدة وبروتينات صحية تلعب دورًا في تجديد خلايا الجلد والبشرة والجسم بشكل عام. مصدر مهم للكالسيوم ما يعزز من صحة العظام وتقويتها وقوة الجسم بشكل عام وكذلك التمتع بأسنان صحية تساعد الكوارع على تحسين الصحة العقلية لأنها غنيه بالجلايسين وهو مركب هام مرتبط بتحسين عمل الذاكرة ووظائف المخ والوظائف الإدراكية وفي حالات الصحة العقلية. يجب أن تطهى الكوارع جيدًا ويجب ألا يفرط الإنسان في تناولها ويجب أن يتم تناولها في معدلاتها الطبيعية

فوائد شوربة الكوارع