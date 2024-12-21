شكرا لقرائتكم خبر عن مع دخول الشتاء.. أضف هذا المكون إلى الحليب لتعزيز مناعتك وتقوية عظامك والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج جسمنا إلى قدر كبير من القوة والتغذية لتحمل قسوة فصل الشتاء، ومن المثير للاهتمام أن هناك بعض الأسرار القديمة التي يمكن أن تعزز المناعة والقوة بشكل طبيعي خلال الطقس البارد، ويمكن لإضافة التمر إلى الحليب الدافئ في الشتاء أن يعمل كعلاج للشفاء وتعزيز الصحة العامة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. بعض الأسباب التي تجعل تناول التمر مع الحليب الدافئ طريقة رائعة لتحسين الصحة والحيوية خلال الطقس البارد:

يقوي المناعة

يجلب الشتاء معه تحديات صحية مثل الحمى والأنفلونزا ونزلات البرد، مما يجعل من الضروري الحفاظ على قوة جهاز المناعة، ويمكن أن يساعد تناول التمر مع الحليب الدافئ في تعزيز مناعتك بشكل طبيعي، وذلك لأن التمر غني بفيتامين سي وأ ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في مكافحة العدوى وتقوية دفاعاتك المناعية، ومن ناحية أخرى، ويعد الحليب مصدرًا رائعًا لفيتامين د، وهو ضروري لوظيفة المناعة السليمة، ويعزز فيتامين د قدرة الجسم على محاربة الفيروسات، خاصة عندما يكون التعرض لأشعة الشمس محدودًا في أشهر الشتاء.

الشعور بالدفء والراحة

خلال أشهر الشتاء الباردة، يعد الحفاظ على الدفء أمرًا ضروريًا لكلًا من الراحة الجسدية والصحة العامة، يمكن أن يساعدك إضافة التمر إلى الحليب على الشعور بالدفء والنشاط، وذلك بسبب قوة الدفء التي يوفرها هذا المزيج الذي يساعد في تحسين الصحة العامة، وبصرف النظر عن ذلك، فإن التمر غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، والتي توفر دفعة فورية من الطاقة، مما يساعدك على البقاء نشطًا ويقظًا على الرغم من البرد، كما أن تناول الحليب الدافئ له تأثير مهدئ على الجسم، مما يرفع بشكل طبيعي درجة حرارة الجسم الأساسية لتتحمل الطقس البارد.

صحة العظام

يزيد الطقس الشتوي من آلام المفاصل ومشاكل العظام التي غالبًا ما تؤدي إلى تفاقم حالات مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام، ويمكن أن يدعم التمر مع الحليب صحة العظام ويساعد في تقليل الانزعاج خلال الأشهر الباردة، ويحتوي التمر على المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، وهي ضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية، ويعتبر الحليب هو مصدر معروف للكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما ضروري لكثافة العظام وقوتها، كما يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل فعال، مما يعزز صحة العظام المثلى، وتساعد هذه التركيبة القوية في الحفاظ على كثافة العظام ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمشاكل العظام، خاصة خلال أشهر الشتاء.

بشرة صحية

يمكن أن يؤثر الطقس الشتوي على الجلد ويجعله جافًا وعُرضة للتهيج، ويمكن أن يحسن التمر مع الحليب صحة بشرتك ويمنع جفاف الشتاء، والتمر مليء بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في مكافحة تلف الجلد الناجم عن الجذور الحرة وتعزيز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على بشرتك مشدودة وشبابية، ومن ناحية أخرى، يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك، المعروف بخصائصه التقشيرية، ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، ويكشف عن بشرة أكثر نعومة وترطيبًا، كما تعمل الدهون الموجودة في الحليب على ترطيب البشرة الجافة، ويساعد تناول التمر مع الحليب على ترطيب البشرة من الداخل ويحافظ على توهجها الصحي، حتى خلال ظروف الشتاء القاسية.

مستويات الطاقة

يمكن أن يجعلك الطقس البارد في الشتاء تشعر بالخمول، لكن التمر بالحليب يوفر طريقة طبيعية لتعزيز طاقتك طوال اليوم، ويعتبر التمر مصدر غني بالسكريات الطبيعية والألياف، مما يوفر طاقة سريعة ومستدامة، ويمنحك دفعة سريعة من الطاقة بينما تساعد الألياف في تنظيم إطلاق الطاقة لديك، مما يبقيك نشيطًا لفترة أطول، ويحتوي الحليب على البروتين والكربوهيدرات، والتي توفر مصدرًا متوازنًا للطاقة، مما يساعد على تغذية كلًا من الجسم والعقل معًا، حيث يوفران إمدادًا ثابتًا بالطاقة يمكن أن يساعدك على البقاء نشطًا ومنتجًا ويقظًا، حتى عندما يجعلك الطقس تشعر بانخفاض الطاقة.

تحسين جودة النوم

مع انخفاض درجات الحرارة، يمكن أن تعاني من جودة النوم غالبًا، ويمكن أن يعزز التمر بالحليب نومًا أفضل ليلاً خلال أشهر الشتاء، حيث أن التمر غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى سيروتونين ثم إلى الميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم دورات النوم، ويُعرف الحليب أيضًا بقدرته على تحسين النوم بسبب محتواه من التربتوفان، كما يساعد الكالسيوم الموجود في الحليب المخ على معالجة هذا الحمض الأميني، مما يساعد على إنتاج الميلاتونين وتعزيز النوم الهادئ ليلاً، لذلك فإن تناول كوب دافئ من التمر مع الحليب قبل النوم يمكن أن يساعد على استرخاء الجسم وتحسين جودة النوم ومساعدتك على الاستيقاظ منتعشًا ومستعدًا لمواجهة اليوم.