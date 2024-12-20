شكرا لقرائتكم خبر عن آلام المفاصل في الشتاء.. الأسباب والأعراض ومتى يجب طلب المساعدة الطبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

آلام المفاصل فى الشتاء، يعاني منها العديد من الأشخاص خاصة أنها تزداد حدتها زيادة آلام المفاصل، ورغم اعتبار آلام المفاصل فى الشتاء مشكلة يعاني منها كبار السن، إلا أنها قد تؤثر على أي شخص، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالات مرضية سابقة مثل التهاب المفاصل، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" الأسباب المحتملة لآلام المفاصل فى الشتاء وتحديد الأعراض والبحث عن علاجات فعالة لتقليل الانزعاج وتحسين صحة المفاصل خلال فصل الشتاء.

آلام المفاصل في الشتاء.. الأسباب

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على آلام المفاصل في الشتاء، بما في ذلك الاستجابات الفسيولوجية لدرجات الحرارة الباردة وتغييرات نمط الحياة خلال الموسم.

حساسية الطقس البارد

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تصلب العضلات والأربطة، مما يجعل المفاصل أقل مرونة ويسبب عدم الراحة.

التغيرات في الضغط الجوي

يؤدي انخفاض الضغط الجوي إلى تورم أنسجة الجسم قليلاً، مما يزيد من الضغط على المفاصل، مما يزيد من الألم، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

قلة النشاط البدني

يميل الناس إلى تقليل أنشطتهم الخارجية خلال فصل الشتاء، مما يقلل في النهاية من الحركة، ويمكن أن يؤدي نمط الحياة المستقر هذا إلى تصلب وإضعاف العضلات التي تساعد في دعم المفاصل.

نقص فيتامين د

التعرض المحدود لأشعة الشمس خلال فصول الشتاء يسبب انخفاضًا كبيرًا في مستويات فيتامين د، وهو ضروري للحفاظ على عظام قوية ومفاصل صحية، وتحديد الأعراض تظهر آلام المفاصل في الشتاء بعدة طرق وتحد من قدرة الشخص على الحركة أو الشعور بالراحة.

تشمل السمات الرئيسية ما يلي:

التصلب: صعوبة في تحريك المفاصل، وخاصة في الصباح أو بعد فترات طويلة من الراحة.

التورم: تورم واضح أو انتفاخ حول المفاصل المعنية.

الشعور بالألم: الشعور بانزعاج مستمر يزداد سوءًا غالبًا مع القيام بأى نشاط أو التعرض للبرد.

نطاق الحركة المحدود: صعوبة في ثني المفاصل أو تمديدها بالكامل، مما يعيق الأنشطة اليومية.

آلام المفاصل في الشتاء.. طرق العلاج

آلام المفاصل فى الشتاء تحتج إلى إدارة فعالة، فهي مزيج من تعديل نمط الحياة والنظام الغذائي والرعاية المهنية، وفيما يلي.. بعض الممارسات لتخفيف الألم:

كن نشطًا بدنيًا

قم ببعض التمارين الخفيفة مثل اليوجا أو المشي أو السباحة، وتساعد هذه التمارين على إرخاء المفاصل وتقوية العضلات حول المفاصل وتقليل التصلب.

الكمادات الدافئة

استخدم وسادة تدفئة أو خذ حمامًا دافئًا لإرخاء العضلات المتصلبة وزيادة تدفق الدم والمساعدة في تخفيف آلام المفاصل.

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا

يجب أن يكون هذا النظام الغذائي غنيًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم وفيتامين د لدعم صحة العظام وتقليل الالتهاب، وبعض الأطعمة الممتازة هي الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة والخضروات الورقية.

حافظ على ترطيب الجسم

الترطيب ضروري للحفاظ على غضاريف المفاصل مشحمة، مما يقلل الاحتكاك ويقلل من الانزعاج.

استخدم خيارات تسكين الآلام بحكمة

يمكن أن تساعد الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية في توفير راحة مؤقتة، لذلك من المهم دائمًا اتباع نصيحة طبيبك قبل الاستخدام، حيث أن الآثار الجانبية شائعة.

فكر في العلاج الطبيعي

يمكن أن تعمل جلسات العلاج الطبيعي الاحترافية على تحسين الحركة بشكل كبير وتقوية العضلات والمساعدة في التعامل مع حالات المفاصل المزمنة.

التدابير الوقائية لحماية مفاصلك غالبًا ما تكون الوقاية هي أفضل دواء لأشهر الشتاء ولإدارة صحة المفاصل:

فيما يلي.. بعض النصائح العملية لتقليل آلام المفاصل:

ارتدِ ملابس دافئة

استخدم طبقات من الملابس والقفازات والأوشحة والملابس الحرارية لحماية المفاصل من البرد.

ارتدِ أحذية داعمة

يؤدي ارتداء الأحذية ذات الدعم المناسب للقوس إلى تقليل الحمل على المفاصل، وخاصة الركبتين والكاحلين.

التمدد

يحافظ التمدد المنتظم على المرونة ويمنع التصلب، وركز على المفاصل المعرضة للألم، مثل الركبتين والمعصمين والكتفين.

حافظ على بيئة مريحة في الداخل

استخدم أجهزة الترطيب للتخفيف من الجفاف الناتج عن أنظمة التدفئة في الداخل، والتي قد تؤثر سلبًا على صحة المفاصل.

متى يجب استشارة الطبيب؟

آلام المفاصل فى الشتاء يمكن إدارتها بشكل فعال من خلال العناية الذاتية، فإن الألم المستمر أو الشديد يتطلب تقييمًا مهنيًا، ويجب استشارة مقدم الرعاية الصحية لاستبعاد الحالات الكامنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو هشاشة العظام التي قد تتفاقم بدون تدخل مناسب، وسيضمن التشخيص والعلاج المبكر أن إدارة أفضل ويقللان من خطر حدوث مضاعفات طويلة الأمد.