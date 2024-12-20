شكرا لقرائتكم خبر عن دينجا دينجا.. مرض غامض يصيب المئات فى أوغندا.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تسبب مرض غامض في أوغندا في إصابة مئات الأشخاص بالارتعاش والرجفة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقال مسئولون إن المرض، الذي يطلق عليه السكان المحليون بأوغندا اسم دينجا دينجا - والذي يعني "الارتجاف مثل الرقص"، قد أثر بالفعل على حوالي 300 شخص، معظمهم من النساء والفتيات، بحسب موقع "تايمز ناو".

تسبب هذه الحالة الغريبة، التي تم الإبلاغ عنها في منطقة بونديبوجيو في أوغندا، في ارتفاع درجة الحرارة وقشعريرة شديدة وارتعاش الجسم - مما يجعل من الصعب على أي شخص مصاب المشي أو حتى الجلوس بشكل صحيح.

وقال الدكتور كييتا كريستوفر، مسئول الصحة بالمنطقة، لوسائل الإعلام، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات خارج بونديبوجيو، وتم إرسال عينات إلى وزارة الصحة الأوغندية للتحليل.كما طمأن الجمهور بأنه لم تحدث وفيات مرتبطة بالمرض وأنه يمكن علاجه عادة بالمضادات الحيوية.

لجأ السكان المحليون إلى الأدوية العشبية لعلاج مرض دينجا دينجا ولجأ العديد من السكان المحليين الآن إلى تناول العلاجات العشبية لعلاج الأعراض والوقاية منها وتخفيفها، على الرغم من تحذير الأطباء بشدة من ذلك.

وقال الدكتور كريستوفر: "لا يوجد دليل علمي على أن الأدوية العشبية يمكن أن تعالج هذا المرض".وأضاف: "أحث السكان المحليين على طلب العلاج من المرافق الصحية داخل المنطقة".

وفقًا للدكتور كريستوفر، تم الإبلاغ عن المرض لأول مرة في أوائل عام 2023 ولا يزال قيد التحقيق من قبل مختبرات الصحة.

وقال المرضى إنهم مروا بتجارب مروعة مع المرض – حيث إن الارتعاش كان لا يمكن السيطرة عليه لدرجة أنه أدى إلى شلل أجسادهم.

"شعرت بالضعف وأصبت بالشلل، وكان جسدي يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه كلما حاولت المشي"، هذا ما قاله أحد المرضى لمجلة مونيتور الأوغندية.

أوغندا والكونغو منطقة قلق دولى من تفشي جدرى القرود والملاريا

وفقًا للمسئولين، فإن تفشي جدرى القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة مثل أوغندا شكل حالة "قلق دولي"، مما يمثل أعلى مستوى من التأهب لمنظمة الصحة العالمية.كان هناك تهديد صحي آخر ظهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشهر الماضي يُعرف باسم مرض إكس، والذي قتل أكثر من 400 شخص.

يستخدم الخبراء مصطلح مرض إكس لأي مسبب مرض غير معروف لديه القدرة على إشعال وباء عالمي.

بينما لا يزال العلماء يحاولون معرفة ماهيته، يقول العديد من علماء الأوبئة أنه يمكن أن يكون الملاريا، حيث ثبتت إصابة أكثر من 40 شخصًا بالمرض الذي ينقله البعوض.

تعاني المنطقة بأكملها حول جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث تنتشر الأمراض المعدية، من مستويات عالية من سوء التغذية وانخفاض تغطية التطعيم، مما يجعل الأطفال عرضة للعديد من الأمراض بما في ذلك الالتهاب الرئوي والحصبة والإنفلونزا وغيرها.