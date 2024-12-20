شكرا لقرائتكم خبر عن لكل لون حالة ومقدار زمنى.. لماذا تختلف ألوان الكانيولا؟ والان مع تفاصيل الخبر

الكانيولا أو ما تعرف طبيا باسم القسطرة الوريدية هي عبارة عن أنبوب صغير يضعه الأطباء في وريد المريض ويستخدم لإعطاء الأدوية أو توصيل الأكسجين للجسم، كما يتم أخذ عينات الدم من الجسم باستخدام القسطرة.

القسطرة الوريدية – أنواع القسطرة وأحجامها

وفقا لموقع " healthwire"، تتوفر القسطرة الوريدية بأقطار وأحجام مختلفة، ويتم تحديد الغرض منها من خلال اللون المخصص لها، بشكل عام، وتتراوح أحجام القسطرة الوريدية من 14 إلى 24 مقياسًا.

أحجام وألوان القسطرة الوريدية 1- مقاس 14 اللون برتقالي

تستخدم لتعويض السوائل ، والعمليات الجراحية، وحالات نقل الدم، وحالات الصدمات

معدل التدفق: 10.3 لتر/ساعة للدم، و16.2 لتر/ساعة للبلازما، و13.5 لتر/ساعة للبلورات.

2 - مقاس 16 اللون رمادي

تستخدم لاستبدال السوائل الوريدية، وفى العمليات الجراحية (حيث تكون هناك حاجة إلى نتائج فورية)، وفى بعض حالات نقل الدم.

معدل التدفق: 7.1 لتر/ساعة للدم، و10.8 لتر/ساعة للبلازما، و9.4 لتر/ساعة للبلورات.

3- مقاس 18 اللون أخضر

تستخدم في حالات الصدمات، ونقل الدم، وحجم السوائل الكبير، والجراحات الكبرى، ونقل الخلايا الجذعية، واستبدال السوائل، والتغذية الوريدية.

معدل التدفق: 2.7 لتر/ساعة للدم، و4.8 لتر/ساعة للبلازما، و4.1 لتر/ساعة للبلورات

4- مقاس 20 لونها وردى

وهوة النوع الأكثر استخدامًا في الإعدادات السريرية التي تستخدم في حالات نقل الدم ونقل السوائل الوريدية.

معدل التدفق: 1.9 لتر/ساعة للدم، و3.2 لتر/ساعة للبلازما، و2.9 لتر/ساعة للبلورات.

5- مقاس 22 اللون: أزرق

يستخدم لنقل السوائل ونقل الدم في الأوردة الصغيرة، ولكبار السن ومرضى الأورام والأطفال.

معدل التدفق: 1.1 لتر/ساعة للدم، و1.9 لتر/ساعة للبلازما، و1.7 لتر/ساعة للسوائل البلورية

6- مقاس 24 اللون أصفر

يستخدم في الأطفال حديثي الولادة والأطفال

معدل التدفق: 20 مل/دقيقة للدم

حجم القسطرة الوريدية للطفل

تكون القسطرة أصغر حجمًا بالنسبة للأطفال؛ وذلك حسب المكان الذي سيتم إدخال القسطرة فيه، وعادةً ما يكون حجم القسطرة للأطفال 24 إلى 22 جرامًا .

حجم القسطرة الوريدية للبالغين

يعتمد حجم القسطرة للبالغين على نوع الاستخدام، عادةً ما يتم استخدام القسطرة بحجم 20-15 جرامًا ، حيث تكون القسطرة بحجم 20 جرامًا هي الأكثر استخدامًا .

استخدامات القسطرة الوريدية

تُستخدم افي الحالات التالية:

نقل الدم أو سحبه.

إدارة الأدوية.

إعطاء السوائل.

