شكرا لقرائتكم خبر عن في التقييم والامتحانات.. 5 نصائح لتعزيز إدراك طفلك وزيادة تركيزه والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار الطلاب في أداء التقييميات الصفية والاستعداد لامتحانات منتصف العام ، يحتاج الكثير منهم إلى زيادة مستوى تركيزهم استعدادا للامتحان.

وفي العصر الرقمي الحالي، يقضي الطفل جزءًا كبيرًا من وقته في التحديق في شاشات الأجهزة والأدوات، مما يؤدي إلى انخفاض مدى انتباهه مما يجعل من الصعب عليه التركيز على دراسته، وهذا له تأثير على صحة الطفل، وخاصة الصحة العقلية التي تؤثر على قدرته على القراءة والتذكر والاحتفاظ (الثلاثية المحورية).

حسب موقع " oceanlifecare" خلال أوقات الامتحانات، لا يتمكن الأطفال غالبًا من الانتباه أو التركيز بسبب التوتر والقلق ونقص التركيز، ولكن إذا كنت ترغب في تعزيز الصحة العقلية لطفلك ومساعدته على الأداء بأفضل ما لديه من قدرة، فيجب أن تبدأ أولاً بالعمل على تحسين تركيزه.

نصائح مهمة لتعزيز تركيز طفلك في الامتحانات

إليك 5 نصائح مهمة لتعزيز تركيز طفلك في الامتحانات نصف السنوية القادمة

1 التنظيم والتخطيط

سواء كان الأمر يتعلق بإعداد ملاحظات دراسية أو جداول دراسية شخصية، فإن خطة عمل واضحة ستساعد طفلك على تطوير نهج مخطط جيدًا تجاه امتحاناته بدلاً من التصرف بطريقة عشوائية.

الخطة التي تتضمن ساعات محددة للدراسة مع التركيز المستمر، تليها بضع ساعات للترفيه، ستساعد الأطفال على إعادة التركيز على مهمة الدراسة.

2 التأمل

يعد التأمل وسيلة رائعة لمساعدة طفلك على تحسين صحته العقلية وزيادة تركيزه، في حين أن التأمل قد يفيده بشكل كبير في الامتحانات القادمة، فإنه أيضًا له فوائد طويلة الأمد على صحة طفلك ونموه بشكل عام.

تقنية النظر إلى شيئا ما من 5 إلى 15 دقيقة يوميًا، سيكون لها تأثير فوري على قدرته على تجنب التشتيت وتحسين التركيز.

3 استخدام وسائل للمساعدة على التذكر

استخدام الوسائل المساعدة على التذكر، والتكرار، والتذكير، وأدوات مثل الخرائط الذهنية (مفيدة جدًا لكتابة المقالات) أو البطاقات التعليمية (للصيغ والمفردات) يساعد كثيرًا في تسريع وقت الدراسة والمراجعة في اللحظة الأخيرة.

4 التغذية والنوم والتمارين الرياضية

تساعد الأطعمة مثل المكسرات والفواكه والبراعم على إبقاء العقل نشطًا ومنتبهًا دون التسبب في انخفاض الطاقة، كما أن نمط النوم المريح والمتسق، والتخلص من سموم الأجهزة الرقمية، وممارسة قدر معتدل من النشاط، من شأنه أن يساعد في خلق توازن جسدي يساعد بدوره على التركيز بشكل أفضل.

5 اجعل الأمر مليئًا بالمرح

ساعد طفلك على تنمية التركيز من خلال النظر إلى الامتحان نصف السنوي باعتباره هدفًا أو تحديًا بدلاً من اختبار، على سبيل المثال، يمكنك مساعدته على ممارسة تمارين الجمع أو الفهم باستخدام مؤقت، ومكافأة التحسن في السرعة بمكافأة مفضلة له، إذا كان يدرس التاريخ أو العلوم الفيزيائية، فأظهر له فيلمًا وثائقيًا جيدًا عن الفترة الزمنية أو الموضوع.