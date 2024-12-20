شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه.. أسباب نفسية تجعل البعض أكثر عرضة للوقوع فى فخ الدجل والان مع تفاصيل الخبر

عرضت فضائية Dmc الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه، والتي كانت بعنوان "رجل العائلة"، و من تأليف محمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة، ويشارك في بطولتها كل من النجم خالد كمال ومحمود السراج والطفل آسر أحمد حمدى بالإضافة لموهبتي برنامج كاستنج أمينة باهي ولميس محمود.

الحلقة ألقت الضوء على أطماع النفس البشرية التي ترغب في الثراء السهل حتى وإن كان بطريقة غير شرعية، ويحذر من الخرافات والمعتقدات الخاطئة التي يروج لها بعض الدجالين والمشغوذين بهدف النصب، حيث ظهر بطل العمل يستعين بدجال يلقي تعاويذ السحر للتنقيب عن الآثار.

ومع صفات الطمع والجشع التى يتصف بها بعض من يلجأ للدجال، حدثنا الدكتور جمال فرويز استشارى النفسية بجامعة عين شمس خلال تصريحاته الخاصة لـ"الخليج 365" قائلا إن مرضك الذى تعانيه بالفعل أيضا، سواء كان نفسيا أو عضويا، قد يتوه وسط الخرافات والتصديق فى السحر، لتهمل علاجه الطبى الصحيح لسنوات، وتدهور حالتك، فقط لتصديقك بأنك "مسحور" أو تستعين بالسحر وتصدق فيه، مؤكدًا أن سبب تصديق البعض لكونهم مسحورين، وشعوره بأعراض مرضية جسدية بالفعل بعد هذا التصديق راجع لمجموعة من الأسباب أهمها :

قد تكون الشخصية عصابية، وهو نمط شخصية يعانى القلق الدائم ويصدق كل ما يقال

الشخصيات القلقة والهيستيرية التى تتسم بحب جذب اهتمام من حولها، والحصول على الرعاية، فتدعى الشعور بهذه الأعراض رغبة فى لفت النظر

الشخصيات الوسواسية التى تخاف وتقلق وتتسم بالخوف من المرض، فيصيبها أعراض جسدية نتيجة الوهم بالفعل

تلك الأنماط من الشخصيات، والتى غالبا ما تكون محاطة بعائلات لديها نفس نمط الشخصية القلق، تصبح بيئة خصبة لتصديق خرافة "الأعمال" والسحر، بل قد يعانى أغلبهم من أعراض مرضية حادة بمجرد تصديقهم للوهم ، وذلك راجع إلى اضطراب هرمونات الكورتيزول، وانخفاضات حادة فى الدوبامين والاندروفين فى المخ، فيشعر الشخص بالإعياء، وتسارع ضربات القلب، وضيق فى التنفس، اضطرابات حادة فى النوم، شد عضلى فى الرقبة والظهر، وتنميل وبرودة فى الأطراف، وجفاف الفم، ليصدق بذلك الوهم بإصابته بـ"السحر" مخلفا تلك الأعراض.

خطورة التصديق فى وهم "السحر" قد تصل حد الوفاة

وأكد استشارى النفسية على أن التصديق فى الوهم بـ"السحر" والأعمال، قد يصل حد لإصابة بأعراض عضوية حقيقية مثل السالف ذكرها، وقد تتطور هذه الأعراض لدى بعض الشخصيات التى تعانى متاعب صحية حقيقة، حد تفاقم الأعراض وتأثر عضلة القلب، تصل حد الوفاة عند لتعرض لضغط نفسى حاد.