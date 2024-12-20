شكرا لقرائتكم خبر عن الشاى أم القهوة.. دراسة تكشف أيهما أفضل للوقاية من السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم دراسة جديدة نظرة ثاقبة حول كيفية اختيار المشروبات الصحية، ووفقًا للدراسة فإن الشاى يتفوق على القهوة فى قائمة الوقاية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقًا لأحد التحليلات، فإن الاستهلاك المتكرر للمشروبات التى تحتوى على الكافيين يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أظهرت أن شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بينما يقلل الشاى من الخطر.

والسكتة الدماغية هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وتحدث هذه الحالة عندما يتم انسداد أحد الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلى المخ إما بجلطة أو تمزق، ونتيجة لذلك، لا يستطيع جزء من المخ الحصول على الدم والأكسجين الذي يحتاجه، مما يؤدي إلى موت خلايا المخ.

في الولايات المتحدة، تعد السكتة الدماغية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأمريكيين، ففي كل عام، يصاب أكثر من 795 ألف أميركي بالسكتة الدماغية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وقد يكون الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الإفراط في تناول القهوة عاملًا مساهمًا في هذه الحالة.

ما كمية القهوة التي تعتبر كثيرة جدًا ويمكن أن تسبب هذه الحالة؟

قد يؤدى شرب الكثير من القهوة إلى مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية، بما في ذلك..

التأثيرات قصيرة المدى

زيادة معدل ضربات القلب والتنفس واليقظة العقلية، فضلاً عن زيادة الطاقة البدنية، ويمكن أن تستمر هذه التأثيرات لمدة تصل إلى 12 ساعة.

الآثار طويلة المدى

تسبب حالات مثل القلق، والإدمان، وأعراض الانسحاب مثل الصداع، والعصبية، والتعب، ويمكن أن تبدأ أعراض الانسحاب في أقرب وقت بعد 12 ساعة من تناول آخر كوب من القهوة ويمكن أن تستمر لمدة تصل إلى يوم إلى يومين.

الآثار الجانبية الأخرى للإفراط في القهوة

يسبب الإفراط في القهوة أعراضًا مثل الأرق، التبول المتكرر، الجفاف، الدوخة، الصداع، ضربات القلب السريعة، ارتعاش اليدين، واضطراب المعدة.

أما الآثار الجانبية الخطيرة

قد يحدث ما يسمى بانحلال الربيدات، وهي حالة نادرة حيث تدخل ألياف العضلات التالفة إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى الفشل الكلوي ومشاكل أخرى،

ووفقًا للدراسة، يمكن أن يكون الشاي مشروبًا بديلًا أكثر فائدة، حيث يمكن أن يكون لشرب الشاي العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك..

تقليل خطر الوفاة

شرب كوبين على الأقل من الشاى الأسود يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الوفاة لأى سبب بنسبة 9-13%.

تحسين نسبة السكر في الدم

يمكن أن يحسن الشاي الأسود مستويات السكر في الدم، وخاصة بعد الوجبات.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

قد ت تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الشاي في محاربة أنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان الفم وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد، وربما سرطان الثدي وأمراض النساء والرئة والغدة الدرقية.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

قد يقلل شرب الشاي من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

تحسين وظائف المخ

يمكن أن يحسن الشاي الأسود الوظيفة التنفيذية ومهام الذاكرة.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

تشير الأبحاث الرصدية إلى أن شرب 2-3 أكواب من الشاي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تحسين صحة العظام

قد يساعد الشاي في حماية عظامك.

تحسين صحة الجلد

يمكن أن يكون الشاي الأخضر مضادًا للالتهابات، مما قد يساعد في الحفاظ على بشرتك صافية ومتوهجة.

تحسين الحالة المزاجية والذاكرة

يمكن أن يكون لشاي الحليب تأثيرات مضادة للاكتئاب بسبب وجود العناصر الغذائية، مثل التربتوفان.

اختر ما يناسبك

هناك العديد من الأسباب التي قد تدفعك إلى التفكير في التحول من القهوة إلى الشاي، مثل: محتوى الكافيين، حيث يحتوي الشاي على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا كنت ترغب في تقليل تناول الكافيين أو تجربة توتر وانهيارات أقل، كما أن محتوى مضادات الأكسدة الموجودة الشاي الأخضر والأسود، غنية بمادة البوليفينول، والتي يمكن أن تساعد في الحماية من أمراض مثل أمراض القلب وأنواع معينة من السرطان، كما يحتوى الشاي على إل-ثيانين، وهي مادة كيميائية يمكن أن تساعدك على البقاء متيقظًا عقليًا لفترة أطول عند دمجها مع الكافيين.

الحفاظ على صحة الأسنان

يمكن أن يقلل الشاي الأخضر من البكتيريا الفموية، مما قد يساعد في منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة، كما يمكنه قتل الميكروبات التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

الحالة المزاجية

يمكن أن تكون القهوة مشكلة للأشخاص الذين يعانون من القلق لأنها تقلل من مستويات السيروتونين، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل الاكتئاب أو الأفكار المقلقة، ويعتبر الشاي بديل جيد للأشخاص الذين يعانون من القلق.