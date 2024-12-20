نكات مضحكة للأطفال عن رأس السنة الجديدة 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - ما هي أفضل طريقة لبدء العام الجديد 2025 من الضحك مع الأطفال؟ لقد جمعنا أفضل النكات التي يمكن أن تجعل العائلات تضحك مع حلول الساعة 12 في ليلة رأس السنة. هي مجموعة من النكات الألغاز المضحكة، وهي مناسبة للأطفال من جميع الأعمار. كوني مستعدًة للكثير من الضحكات الصغيرة وربما بعض الضحكات الكبيرة أيضًا.

من المؤكد أن هذه النكات ستجعل الأطفال (والآباء) يضحكون حتى النهاية.



نكات مضحكة عن رأس السنة الجديدة للأطفال

نكت مضحكة عن رأس السنة الجديدة للأطفال

ما هو اليوم المفضل عند الأطفال في العام الجديد؟

يوم تأذن لنا الماما بما هو ممنوع

ماذا تقول عندما ترى شخصًا بعد منتصف الليل في يوم رأس السنة؟

لم أرك منذ العام الماضي!

لماذا يعتبر الشخص الذي يخطط للاحتفال في رأس السنة الجديدة فاشلاً؟

لأنه يفشل دائمًا.

أين يمكنك أن تجد ممثلين كوميديين في حفل ليلة رأس السنة؟

في النكتة.

ما هي المجموعة التي تكره يوم رأس السنة الجديدة؟

فريق التنظيف في ليلة رأس السنة الجديدة.

ماذا حدث عندما تم القبض على آيفون وألعاب نارية في ليلة رأس السنة؟

تم توجيه اتهام لأحدهما وتم إطلاق سراح الآخر.

ماذا حدث للشخص الذي سرق تقويمًا في ليلة رأس السنة؟

لقد حصل على 12 شهرًا!

ماذا يفعل رجال الثلج في ليلة رأس السنة؟

يستمتعون بالاسترخاء.

ماذا قال أبي في الساعة 11:59 من ليلة رأس السنة؟

أعدك بعدم إطلاق أي نكات سيئة طيلة بقية العام.

نكات للأطفال مضحكة في 2022

نكات ليلة رأس السنة للأطفال عن الحيوانات

نكات ليلة رأس السنة للأطفال عن الحيوانات

ما هي الليلة المفضلة للبقرة في العام؟

ليلة رأس السنة.

ما هو قرار اليرقة في العام الجديد؟

أن تبدأ صفحة جديدة.

ما هو قرار العنكبوت في العام الجديد؟

قضاء وقت أقل على الويب.

ماذا يقول الوحش في رأس السنة؟

خوف جديد سعيد!

أي نوع من الأمهات تسمح لأطفالها بالذهاب إلى السرير بأحذيتهم؟

أنثى الحصان.

ما نوع الأحذية التي تحب الضفادع ارتداءها في ليلة رأس السنة؟

الحذاء المفتوح.

كيف قالت الموزة للغوريلا عام سعيد؟

لا شيء، الموز لا يستطيع التحدث!

أين تجد كلبًا بدون أرجل؟

في نفس المكان الذي تركته فيه.

لماذا تطير الطيور جنوبًا في ليلة رأس السنة الجديدة؟

المشي بعيد جدًا

نكات للأطفال مضحكة 2025 من عمر 3 حتى 11 سنة

نكات العام الجديد للأطفال مع المدرسة

نكات العام الجديد للأطفال مع المدرسة



أين كان معلم الرياضيات يقضي ليلة رأس السنة الجديدة؟

أمام السبورة.

ماذا قال أحمد لأمه من يومه الأول في المدرسة، بعد عطلة العام الجديد؟

"قالوا إنني يجب أن أعود غدًا".

لماذا رفض الابن أن يري والده تقريره الدراسي بعد عطلة العام الجديد؟

لأنه أعطاه لصديقه لتخويف والديه.

لماذا تأخر الكمبيوتر عن المدرسة؟

لأنه سهر طوال ليلة رأس السنة الجديدة؟

لماذا حصلت المكنسة على درجة ضعيفة في المدرسة؟

لأنها كانت دائمًا تكنس أثناء الفصل!

ماذا قالت المشجعات في رأس السنة؟

"مباراة جديدة سعيدة!"

لماذا يتفوق السحرة في المدرسة؟

إنهم بارعون في طرح الأسئلة الخادعة.

ما هو ملك جميع اللوازم المدرسية؟

المسطرة للضرب.

ماذا قال الطالب لأمه عندما عاد من المدرسة؟

مرحبًا يا أمي، حصلت على مائة في المدرسة اليوم! 40 في القراءة و60 في الإملاء.

نكات العام الجديد للأطفال عن الطعام

نكات العام الجديد للأطفال عن الطعام

لماذا يرش أحدهم السكر على وسادته في ليلة رأس السنة؟

لقد أرادوا أن يبدأوا العام بأحلام سعيدة.

ما الذي لا ينبغي للناس تناوله أبدًا في ليلة رأس السنة الجديدة؟

الألعاب النارية.

متى وصلت البيتزا من أحد المطاعم، التي طلبها آدم؟

وصلت طلبيته في العام التالي.

لماذا يجب عليك وضع التقويم الخاص بك في الثلاجة؟

لتبدأ العام الجديد ببرود أعصاب.

كيف أصيب الجبن في الملعب؟

لقد تم بشره بقوة شديدة.

ما هي مشكلة الركض في ليلة رأس السنة؟

يتساقط الثلج من مشروباتك

لماذا لا تفضل شريحة الخبز عيد رأس السنة الجديدة؟

لأنه عيد للخبز المحمص.

وحدة راحت تجيب خبز في ليلة رأس السنة، لماذا وضعت الكثير من الماكياج؟

حتى لا تنتظر في صف الرجال.

لماذا أكلت العائلة كثيراً في ليلة رأس السنة؟ مع أن الأكل يزيد الوزن

لأن المعدة لا تعرف أن الدنيا ليل

وجد بخيل علبة الحليب منتهية الصلاحية، فماذا فعل؟

قام بتزوير التاريخ وشربه!

نكات للأطفال مضحكة عن العطلة الصيفية 2024



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