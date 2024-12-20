شكرا لقرائتكم خبر عن بداية الشتاء.. قوى مناعتك وحارب العدوى بطرق طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

ساعات تفصلنا على بدء فصل الشتاء، الذي تزداد خلاله الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الحيل الطبيعية التي تساهم بشكل طبيعي في تقوية الجهاز المناعي لتقليل فرص الإصابة والعدوى، وفقا لموقع "everdayhealth".

قدم التقرير العديد من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للشخص خلال فصل الشتاء، والهدف الحماية من نزلات البرد والأنفلونزا ومنها:

- الإكثار من شرب المياه

تناولها يعمل على ترطيب الجسم ويقلل فرص الإصابة أو التعرض لنقص العناصر الغذائية، وتعمل على تنقية الجسم من السموم.

- تناول الأسماك

فهي مصدر جيد للحصول على أحماض أوميجا 3 ومضادات الأكسدة، ولذا تناولها يعد من الحيل الجيدة التي تقوي المناعة وتحمي الجهاز التنفسي من الالتهابات، ولكن في حالة الإصابة بحساسية من الأسماك عليك تجنبها.

- المكسرات

تحتوي علي أحماض الأوميجا3 والزنك والعديد من العناصر الأخرى التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي وتحميه من الأمراض والعدوى بأشكلها المختلفة.

-الخضراوات

تحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ وهى كذلك غنية بالكربوهيدرات، الحديد وفيتامين سي، ولذا عليك تناولها بشكل يومي.

-الفواكه الغنية بفيتامين سي

مثل البرتقال واليوسفى والليمون والريب فروت والجوافة والفراولة، فلها تأثير ايجابى في الحفاظ على صحة الجلد ، كما أن الحمضيات غنية بالألياف والفلافونويد وفيتامين أ و سى التي تضمن الحفاظ على المناعة وتحافظ على صحة الجلد.

- تناول الشوربة

تساعد على التدفئة في الشتاء بالإضافة إلى فائدتها الغذائية لصحة الجسم، وخاصة عند إضافة الخضراوات لها.

- الزبادى

يحتوي علي البروبيوتيك وهى بكتيريا صحية تعزز ميكروبيوم الأمعاء مما ينعكس على صحة الجهاز المناعى .

- الزنجبيل

يحتوي علي خصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ولذا فتناولها يعد خياراً ممتازاً لتعزيز الجهاز المناعى كما يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل الالتهاب في الجسم.

- البصل

يحتوي على المركبات المضادة للميكروبات ويساهمان في تخفيف أعراض الأنفلونزا وتجنب الإصابة لها مجدداً، لأنه يعمل علي مكافحة العدوي والحماية منها مرة أخرى.

