شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من أضرار أنواع من أساور الساعات الذكية وتقدم المواصفات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة بقيادة علماء من جامعة نوتردام أن أساور الساعات الذكية المصنوعة من مادة الفلور وبيرفلوروهكسانويك “pfhxa” تعرض صحة الشخص للخطر، مما أثار مخاوف بشأن تعرض الجلد لفترة طويلة لهذه "المواد الكيميائية".

ونشر موقع hindustantimes هذه الدراسة موضحا أنه في حين تساعدك الساعة الذكية في تتبع اللياقة البدنية على مراقبة خطواتك ومعدل ضربات قلبك، تشير الأبحاث الجديدة إلى أنها قد تعرضك أيضًا لمواد كيميائية ضارة، فقد وجد العلماء أن العديد من أساور الساعات الذكية الشهيرة تحتوي على مستويات كبيرة من حمض البيرفلوروهكسانويك (PFHxA)، وهي مادة كيميائية مثيرة للقلق يمكن امتصاصها من خلال الجلد.

في دراسة مفصلة أجريت على 22 نوعا من أساور للساعات الذكية من مختلف العلامات التجارية وفئات الأسعار، اكتشف الباحثون أن العديد من الأساور التي تم تسويقها على أنها تحتوي على "مطاط الفلوروإيلاستومرز" - وهو مطاط صناعي مصمم لمقاومة العرق والزيوت - تحتوي على مستويات كبيرة من PFHxA. يمكن أن تنتقل هذه المادة الكيميائية بسهولة إلى جلد مرتديها، مما يثير المخاوف.

وسلط الدكتور جراهام بيزلي، المؤلف المشارك في الدراسة، الضوء على أهمية النتائج، مشيرًا إلى أن "هذا الاكتشاف يبرز بسبب التركيزات العالية جدًا لنوع واحد من المواد الكيميائية الموجودة في العناصر التي تظل على اتصال طويل الأمد ببشرتنا". وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى أن ملايين الأشخاص يرتدون هذه الأجهزة لفترات طويلة.

و في دراسة أجريت عام 2020 واستشهد بها الباحثون، ارتدى المشاركون أجهزتهم لمدة 11.2 ساعة في المتوسط ​​يوميًا، و جاءت الأشرطة التي تم اختبارها من مختلف الشركات المصنعة وفئات الأسعار، على الرغم من عدم الكشف عن علامات تجارية محددة في الدراسة.

عن مادة PFHxA

فهي جزء من عائلة أكبر من المواد الكيميائية الاصطناعية المعروفة باسم PFAS (مواد بيرفلورو ألكيل وبولي فلورو ألكيل)، والتي غالبًا ما يطلق عليها "المواد الكيميائية الدائمة" نظرًا لقدرتها على البقاء في البيئة وجسم الإنسان لفترات طويلة، وفي حين توجد في أشياء مثل أواني الطهي غير اللاصقة، وتغليف الأطعمة، ومستحضرات التجميل، فإن وجودها في أساور الساعات التي يتم ارتداؤها مباشرة على الجلد يوجد خطرا واضحا.

ووجدوا أن جميع الأشرطة الثلاثة عشر التي تحمل علامة الفلوروإيلاستومر تحتوي على نسبة كبيرة من الفلور، بالإضافة إلى شريطين غير مميزين، مما يشير إلى أن الفلوروإيلاستومر قد يكون أكثر شيوعًا في هذه المنتجات مما هو معلن عنه.

المخاطر الصحية المرتبطة بالساعات الذكية

وتوصلت الدراسة إلى أن أساور الساعات التي تحتوي على مستويات عالية من الفلور، حيث تتجاوز تركيزات PFHxA 1000 جزء في المليار، وهو ما يزيد كثيراً عن تركيزات معظم المنتجات الاستهلاكية، وعلى النقيض من ذلك، كانت الأساور الأرخص خالية من هذه المواد الكيميائية، و إن بعض الأساور تجاوزت 16000 جزء في المليار، وهو ما يتجاوز بكثير تركيز 200 جزء في المليار الموجود في مستحضرات التجميل.

إن توقيت هذه الدراسة بالغ الأهمية حيث بدأت الهيئات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا في معالجة المخاوف المتعلقة بـ PFHxA. في عام 2023، حددت وكالة حماية البيئة الأمريكية المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بـ PFHxA، مثل التأثيرات على الكبد والدم والجهاز الغدد الصماء. وفي الوقت نفسه، تحرك الاتحاد الأوروبي لتقييد استخدامه.

ومن الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص أن هذه الأساور، التي يتم تسويقها غالبًا للرياضة واللياقة البدنية، يتم ارتداؤها أثناء الأنشطة التي تسبب التعرق، و وتُظهر الدراسات أنه يمكن استخراج PFHxA من مواد تحتوي على عرق صناعي، كما أن PFAS ذات السلسلة الأقصر مثل PFHxA يتم امتصاصها بسهولة أكبر عن طريق الجلد، ويؤكد الباحثون أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لفهم المخاطر الصحية لهذا التعرض.

طرق اختيار الساعة الذكية الصحية

أوصت الدراسة المستهلكين بقراءة أوصاف المنتجات بعناية وتجنب الأساور المدرجة على أنها تحتوي على مادة الفلورو إيلاستمرات إذا كانوا يفضلون خيارًا أعلى سعرًا، وبالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق، يوصي الباحثون باختيار أساور سيليكون فهي خالية من الأضرار.



