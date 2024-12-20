شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية الشتاء.. أسباب تكون حصوات الكلى في الطقس البارد وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية فصل الشتاء المحدد له يوم 21 ديسمبر الجارى، تؤدي انخفاض درجات الحرارة والطقس البارد إلى إصابة الأشخاص بالأمراض غالبًا بسبب انخفاض معدل التمثيل الغذائي وانخفاض المناعة، ومن بين هذه الحالات الصحية التي تؤثر على الجسم خلال فصل الشتاء تكوين حصوات الكلى، والتي تتشكل عندما يتركز البول ويسمح للمعادن والملح بالتبلور، مما يؤدي في النهاية إلى حصوات الكلى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وبشكل عام، لا تسبب حصوات الكلى أعراضًا حتى تصل إلى الحالبين، وهى الأنابيب التي تربط الكلى بالمثانة، وبمجرد دخول الحصوة إلى الحالب، يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا، وتمنع تدفق البول، وتؤدي إلى تورم الكلى، يمكن أن يكون مرور حصوات الكلى عبر الحالبين مؤلمًا للغاية، لكن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يساعد في تقليل المضاعفات ودعم التعافي، وقد تختلف أعراض حصوات الكلى بناءً على شدة الحالة.. وفيما يلي بعض الأعراض الشائعة:

ألم حاد أسفل الضلوع.

ألم متقلب بالقرب من منطقة البطن.

ألم أو حرقان أثناء التبول.

قيء.

بول وردي أو أحمر أو بني.

الحمى.

فيما يلى.. أسباب تكوين حصوات الكلى هي: انخفاض التمثيل الغذائي

يؤدي انخفاض النشاط البدني في الشتاء إلى انخفاض عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن وزيادة فرص تكون حصوات الكلى.

نقص فيتامين د

يؤدي نقص فيتامين د أو التعرض المحدود لأشعة الشمس أيضًا إلى زيادة خطر تكون حصوات الكلى.

سوء التغذية

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم والبروتين الحيواني مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية، والغنية بالأوكسالات مثل السبانخ والبذور والحبوب، إلى تكوين حصوات الكلى.

الجفاف

خلال فصل الشتاء، غالبًا ما يشعر الناس بعطش أقل، وبالتالي يقللون من تناولهم للماء، ويمكن أن يساهم هذا عن غير قصد في تكوين حصوات الكلى.

التشخيص وعلاج حصوات الكلى

في المقام الأول، يتم النظر في التاريخ الطبي للمريض، وبناءً على ذلك، قد يوصي الأطباء بإجراء فحوصات الدم وفحوصات البول واختبارات التصوير للحصول على نتائج دقيقة، وبعد التحليل، يتم اقتراح خيارات العلاج مثل مسكنات الألم ومنظار الحالب وتفتيت الحصى بموجات الصدمة أو الموجات الصوتية التي تكسر الحصوات إلى قطع أصغر، ووصف الأدوية التي تساعد في منع تكوين الحصوات بناءً على شدة الحالة.

فيما يلى.. طرق الوقاية لمنع تكون حصوات الكلى خاصة خلال فصل الشتاء: الترطيب

الترطيب مهم للوقاية من حصوات الكلى، ويخفف الماء من تركيز البول، مما يساعد على منع تبلور المعادن، وخلال أشهر الشتاء، يساعد شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا في إزالة السموم من الجسم، كما يمكن أن يساعد تناول شاي الأعشاب والشوربة أيضًا في منع حصوات الكلى.

اتباع نظام غذائي متوازن

دمج نظام غذائي صحي ومتوازن عن طريق استبدال البروتين الحيواني بالبروتين النباتي مثل الفاصوليا والحمص وحليب الصويا، كما يساعد تناول الحمضيات مثل الليمون والبرتقال في منع تكوين حصوات الكلى.

ممارسة الأنشطة البدنية

المشاركة في 30 دقيقة من التمارين مثل المشي وركوب الدراجات والجري ستحسن وظائف الكلى بشكل كبير.

تتطلب الوقاية من حصوات الكلى في الشتاء فهم التحديات الفريدة للموسم واتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحة الكلى، فإن اتباع نظام غذائي صحي والبقاء رطبًا والمشاركة في الأنشطة البدنية يقلل من خطر تكوين حصوات الكلى ويساعد في الحفاظ على الصحة العامة خاصة خلال فصل الشتاء.