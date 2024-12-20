شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض مرض السكر الشائعة والان مع تفاصيل الخبر

اعراض السكر لا تختلف من شخص لآخر، فعند ظهور أعراضه يجب توخي الحذر والذهاب للطبيب للتعرف على العلاج المناسبة لك.

أعراض السكر والتعرف على المرض

اعراض السكر يوضحها التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، موضحا في البداية ما هو مرض السكر، مؤكدا أنه مرض مزمن ويحدث نتيجة لخلل في البنكرياس الذي يتسبب في حدوث اضطرابات في فرز الأنسولين في الجسم.

اعراض السكر واسباب المرض

اعراض السكر واسباب الإصابة بالمرض، فيجب التعرف في البداية على الأسباب لتجنبها، ومنها:

- عوامل نمط الحياة الخاطئة مثل النظام الغذائي غير الصحي، نمط الحياة المستقرة .

- السمنة هي العامل الرئيسية المساهمة في مرض السكري من النوع 2.

اعراض السكر يجب التركيز فيها

اعراض السكر عديدة، ويجب التعرف عليها للوقاية في وقت مبكر، وتجنب التعرض للمضاعفات المرتبطة بالمرض وأشهرها أمراض القلب، وأعراضه هي:

-العطش

عند ارتفاع نسب مرض السكر في الدم يزداد الشعور بالعطش الشديد، وذلك نتيجة إلي تسرب الجلوكوز الزائد إلى البول، الذي يقوم بسحب الجلوكوز في البول الماء من الدم مما يؤدي إلى الجفاف والشعور بالعطش الشديد.

- كثرة التبول

تقوم الكلى بالتخلص من السكر الزائد من الدم وإخراجه في البول وتتطلب هذه العملية المزيد من الماء، مما يؤدي إلى زيادة التبول.

- الجوع الشديد

تعاني الخلايا في الجسم من نقص نسبة الجلوكوز بسبب عدم كفاية الأنسولين أو مقاومة الأنسولين، وعندما يحدث هذا، يتم إرسال إشارة إلى المخ بأن الجسم يحتاج إلى المزيد من الطعام، مما يتسبب في زيادة الجوع.

- فقدان الوزن الغير مبرر

عندما لا تتمكن الخلايا من الوصول إلى الجلوكوز للحصول على الطاقة، يبدأ الجسم في تكسير الدهون والأنسجة العضلية للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

- التعب

عند نقص الأنسولين في الجسم يقوم الجلوكوز في مجرى الدم بدلاً من دخول الخلايا لاستخدامه في إنتاج الطاقة، وهذا يؤدي إلى نقص الطاقة والتعب المستمر، ويزداد هذا الأمر في حالة ارتفاع نسبة السكر بالدم.

- زغللة في العين

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى حدوث تغيرات في الرؤية والسبب سحب السوائل إلى العدسة، مما يؤدي إلى تشويه الرؤية.

- صعوبة التئام الجروح

ارتفاع مستويات السكر في الدم تضعف تدفق الدم، مما يزيد من التعرض لعدم قدرة الجسم علي التأم الجرح سريعا.

- وخز أو خدر في اليدين أو القدمين

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأعصاب، وخاصة في الأطراف.