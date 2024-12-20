شكرا لقرائتكم خبر عن المشي والدايت.. سيدة تقدم تجربتها فى فقدان 23 كيلو من وزنها في 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

فقدت ناديا لاجويدا 23 كيلو من وزنها خلال 6 أشهر بتغيير عادتها اليومية، واتباع نصائح صحية، موكدة على ضرورة اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية والمشي، حيث نشر قصتها مع رحلة فقدان الوزن موقع hindustantimes.

وتتحدث ناديا عن نظامها الغذائي اليومي، والتمارين التي تقوم بها لإنقاص الوزن، وأفكار التمارين الرياضية أثناء الحمل، كما أنها فقدت وزنها بشكل طبيعي دون تناول أي مكملات غير ضرورية أو اتباع حميات غذائية.

وقدمت ثلاثة أشياء اتباعها للتخلص من الوزن الزائد بطرق طبيعية وهي:

- اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية

حساب السعرات الحرارية اليومية الموجودة في الغذاء، حيث حرصت على استهلاك 1600 سعرة حرارية في اليوم، وكان هذا يعتمد في الأساس على البيض واللحوم الحمراء خالية الدهون والخضراوات، وتخلت عن السكر والنشويات.

- المشي 10000 خطوة كل يوم

سارت ناديا 10000 خطوة كل يوم، وتضع السماعات في أذنيها وتسمع الأغاني المفضلة، فكانت تسير لمدة 45 دقيقة بسرعة 3.0 على إكمال 5000 خطوة في اليوم، واكتسبت بقية الخطوات الـ 5000 من خلال الأنشطة اليومية العادية.

- التمارين

وحثت على إيجاد تمرين للقيام به بجد، على سبيل المثال، إذا كنت تحب تدريبات رفع الأثقال، فتأكد من القيام بذلك للحفاظ على لياقتك. يمكن أن يكون ذلك أيضًا تمارين البيلاتس واليوجا والجري وتمارين القلب والأوعية الدموية، فهي كانت تفضل ممارسة التمارين الرياضية فقط في فصول اللياقة البدنية، وليس في صالة الألعاب الرياضية التقليدية أو في المنزل".

وفي النهاية، قالت ناديا "إن خسارة الوزن ليست بالأمر السهل، ولكنها بسيطة ولا تتطلب سوى الالتزام بخطوات قليلة أعدك بمجرد أن تبدأ، ستشعر بشعور رائع".