شكرا لقرائتكم خبر عن الاضطراب في النوم يهددك بالإصابة بهذه الحالة المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

يعد مرض السكر أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم، وتؤثر هذه الحالة الأيضية المزمنة على أكثر من 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد، ومع ذلك، هل تعلم أن بعض اضطرابات النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر؟ وأحد هذه الحالات هو انقطاع التنفس أثناء النوم، وغالبًا ما يتم تجاهل ارتباطه بمرض السكر من النوع 2، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وتشكل هذه الحالة "انقطاع التنفس أثناء النوم" سابقة خطيرة حيث قد يصاب ملايين الأفراد الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم بمرض السكري من النوع 2، ومع استمرار انتشار مرض السكري على مستوى العالم في الازدياد، فمن المهم فهم هذه العلاقة لتنفيذ التدخلات في الوقت المناسب.

العلاقة بين انقطاع التنفس أثناء النوم ومرض السكرى:

انقطاع التنفس أثناء النوم، هو حالة تجعل الأفراد يتنفسون بشكل غير منتظم، مما يؤدي إلى نوم متقطع، والشكل الأكثر شيوعًا لانقطاع النفس النومي هو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA)، والذي يؤثر على ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ويحدث بسبب انسداد في مجرى الهواء العلوي يعيق التنفس أثناء النوم، ويحدث انقطاع النفس النومي المركزي (CSA)، وهو الشكل الأقل شيوعًا، عندما يفشل الدماغ في إرسال إشارات مناسبة للتحكم في التنفس.

وتؤدي قلة النوم الناجمة عن انقطاع النفس النومي إلى تعطيل قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال، ويمكن أن يؤدي نقص إمداد الأكسجين أثناء النوم أيضًا إلى مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى تطور مرض السكري من النوع 2 بمرور الوقت، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب انقطاع النفس النومي إلى السمنة، وهى عامل خطر رئيسي لمرض السكري من النوع 2، وتسلط هذه الدورة المفرغة من اضطرابات النوم والقضايا الأيضية الضوء على أهمية معالجة انقطاع النفس النومي في وقت مبكر.

الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم وعلاجه

يمكن أن يؤدي العلاج في الوقت المناسب لانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم إلى تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، فإن معالجة هذه الحالة يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية، ويتم تشخيص انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من خلال دراسات النوم، كما يتم إجراء دراسات النوم من المستوى 1 والمستوى 2 في العيادات المختصة، كما يمكن إجراء دراسة النوم من المستوى 3 في المنزل باستخدام أجهزة مراقبة محمولة تقيس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين، وفي الوقت الحاضر، أدت التطورات إلى ظهور أجهزة قابلة للارتداء سهلة الاستخدام توفر بيانات تم التحقق من صحتها سريريًا، ويمكن مزامنة هذه الأجهزة مع تطبيقات الهواتف الذكية، مما يمنح المرضى والأطباء رؤى قيمة.

بمجرد تشخيص الحالة، يختلف علاج انقطاع التنفس أثناء النوم حسب شدته، وفي الحالات الخفيفة إلى المتوسطة، أصبحت الأجهزة الفكية أو الأسنان شائعة بشكل متزايد، حيث تسهل هذه الأجهزة على المرضى التنفس عن طريق إعادة وضع الفك، وعند استخدامها مع أجهزة مراقبة النوم القابلة للارتداء، يمكنها تحسين جودة النوم بشكل أكبر.

لا يزال الارتباط بين انقطاع النفس أثناء النوم والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يمثل مشكلة بالغة الأهمية ولكنها غير معترف بها، لذلك من الضروري أن يكون فحص انقطاع النفس أثناء النوم جزءًا من برامج اكتشاف مرض السكري من النوع الثاني لتحسين جودة النوم وإدارة مرض السكري على حدٍ سواء، وفي حالة وجود صعوبات في النوم، استشر الطبيب حيث قد يكون ذلك مقدمة لمشكلة أكثر خطورة.