شكرا لقرائتكم خبر عن دمج الزنجبيل مع هذه الفاكهة يحسن صحتك ويعزز الهضم والان مع تفاصيل الخبر

المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة تعد في الكثير من الأحيان خيارا رائعا للحماية من مشاكل الصحة، ولذا يوضح التقرير المنشور عبر موقع indianexpress. أنه يمكنك دمج الأناناس والزنجبيل معا للحصول علي فوائد هذا لمشروب الرائع.

يعتبر الأناناس غنيًا بالمعادن والفيتامينات، ويزيد الأناناس من تناولك اليومي لفيتامين ب6 والنحاس والثيامين وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنياسين والريبوفلافين والحديد ومستويات كبيرة من فيتامين سي والمنجنيز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد المركبات النشطة الموجودة في الزنجبيل، وهو جينجيرول، له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، و يعتبر الزنجبيل علاجًا مفيدًا بشكل خاص للغثيان أثناء دوار وغثيان الصباح، كما أنه يهدئ المعدة ويساعد في علاج مشاكل المعدة. كما أنه يقلل من آلام العضلات الناتجة عن النشاط وآلام العضلات.

الأسباب وراء فعالية هذا المزيج وكيف يمكن دمجه في نظامه الغذائي، وهي:

-إزالة السموم والانتفاخات

يُعرف كل من الزنجبيل والأناناس بقدرتهما على التطهير، ويوفران معًا مزيجًا قويًا لإزالة السموم والانتفاخ، حيث يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، الذي يحسن الهضم ويساعد في طرد الغازات، بينما يحتوي الأناناس على بروميلين، وهو إنزيم يعزز الهضم ويقلل من الانتفاخ.

-مضادة للالتهابات

كما أن هذا المزيج يعد ثنائيًا قويًا مضادًا للالتهابات، ولذا يعمل بروميلين الأناناس والزنجبيل بشكل قوي لتقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يساعد في تخفيف أعراض الحالات الالتهابية المختلفة.

-تحسين الهضم وتقوية المناعة

يعتبر الأناناس والزنجبيل مكملًا رائعًا لأي نظام غذائي صحي لأنهما قد يساعدان في تقليل الالتهابات وتعزيز الاستجابة المناعية وتحسين الهضم.

طريقة إعداد عصير الأناناس والزنجبيل هي:

يعتبر عصير الأناناس والزنجبيل مشروبًا منعشًا ومعززًا للصحة، وهو طريقة رائعة للاستمتاع بفوائد هذا المزيج، ولذا امزج الأناناس الطازج مع قطعة صغيرة من الزنجبيل وبعض الماء، صفِّ المشروب إذا أردت واستمتع به مبردًا.