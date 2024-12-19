شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب انخفاض ضغط الدم.. كيف يتم علاج هذه الحالة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسباب انخفاض ضغط الدم هو عندما يكون ضغط الدم لديك أقل بكثير من المتوقع، ويمكن أن يحدث إما كحالة قائمة بذاتها أو كعرض لمجموعة واسعة من الحالات، وقد لا يسبب أعراضًا، ولكن عندما يحدث، فقد تحتاج إلى عناية طبية، وفقًا لتقرير موقع "كليفيلاند كلينيك".

أسباب انخفاض ضغط الدم متعددة.. وتشمل ما يلي: انخفاض ضغط الدم الانتصابي

يحدث هذا عندما تقف بسرعة كبيرة ولا يستطيع جسمك التعويض عن ذلك بتدفق المزيد من الدم إلى المخ.

أمراض الجهاز العصبي المركزي

يمكن أن تؤثر حالات مثل مرض باركنسون على كيفية تحكم الجهاز العصبي في ضغط الدم، وقد يشعر الأشخاص المصابون بهذه الحالات بتأثيرات انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام لأن أجهزتهم الهضمية تستخدم المزيد من الدم أثناء هضم الطعام.

انخفاض حجم الدم

يمكن أن يؤدي فقدان الدم بسبب الإصابات الشديدة إلى انخفاض ضغط الدم، كما يمكن أن يساهم الجفاف أيضًا في انخفاض حجم الدم.

الحالات التي تهدد الحياة

تشمل هذه الحالات عدم انتظام ضربات القلب، والانسداد الرئوي (PE)، والنوبات القلبية، كما يمكن أن تسبب أيضًا ردود الفعل التحسسية المهددة للحياة (الحساسية المفرطة) أو ردود الفعل المناعية للعدوى الشديدة انخفاض ضغط الدم.

أمراض القلب والرئة

أحد أسباب انخفاض ضغط الدم عندما ينبض قلبك بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، أو إذا لم تعمل رئتيك كما ينبغي، كما أن قصور القلب المتقدم (ضعف عضلة القلب) هو سبب آخر.

الأدوية الموصوفة طبيًا

انخفاض ضغط الدم يمكن أن يحدث مع الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب، والمشاكل العصبية، والاكتئاب، وغيرها، ولكن لا تتوقف عن تناول أي دواء موصوف طبيًا إلا إذا أخبرك طبيبك بالتوقف.

المكملات الغذائية

انخفاض ضغط الم قد يحدث بسبب تناول بعض المكملات العشبية والغذائية أو الفيتامينات أو العلاجات المنزلية، ولهذا السبب يجب عليك دائمًا إخبار طبيبك بهذه المكملات التي تتناولها.

فترة الحمل

انخفاض ضغط الدم قد يحدث في الثلث الأول والثاني من الحمل، كما يمكن أن يؤدي النزيف أو غيره من مضاعفات الحمل إلى انخفاض ضغط الدم.

درجات الحرارة القصوى

انخفاض ضغط الدم قد يحدث بسبب درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية وتجعل آثاره أسوأ.

تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم ما يلي:

الدوخة أو الشعور بالدوار .

الإغماء أو فقدان الوعي.

الغثيان أو القيء .

رؤية مشوشة أو غير واضحة .

تنفس سريع.

التعب أو الضعف.

الارتباك أو صعوبة في التركيز.

الاضطراب أو التغيرات غير العادية الأخرى في السلوك.

كيف يتم علاج انخفاض ضغط الدم؟

معرفة أسباب انخفاض ضغط الدم بداية لطريق لعلاجه، إذا الطبيب من علاج هذا السبب بشكل مباشر، فإن انخفاض ضغط الدم عادة ما يتحسن من تلقاء نفسه، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم بسبب إصابة وفقدان الدم، وإن إصلاح هذه الإصابة واستبدال الدم المفقود بنقل الدم سيوقف انخفاض ضغط الدم.

أسباب انخفاض ضغط الدم إذا ظلت غامضة، فمن الممكن أيضًا علاجه بشكل مباشر، ومع ذلك، لا يمكن علاج انخفاض ضغط الدم إلا إذا كان هناك سبب كامن يمكن علاجه.