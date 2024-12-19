شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل تريند تقلده.. أضرار بالغة لتعبئة الطعام في أكياس المقرمشات والان مع تفاصيل الخبر

لقى تريند تناول الكشرى في كيس الشيبس انتشارًا في الأيام القليلة الماضية، ولكن يجب أن نكون حذرين من خطورة تقليد أي تريند خاصة عندما يتعلق الأمر بصحتنا.فمن المعروف وفق ما أكدته العديد من الدراسات السابقة حول أن هناك مخاطر صحية يسببها تناول الطعام خاصة الساخن داخل الأكياس البلاستيكية والتي غالبًا ما تحتوى على مواد كميائية تتفاعل مع الطعام الساخن وما يترتب على ذلك من مشاكل صحية خطيرة، وفقًا لتقرير موقع "ميديكال نيوز توداى".

وتصنف العبوات والأكياس البلاستيكية للأغذية على أنها من أخطر ملوثات الغذاء في العالم وذلك لإمكانية انتقال المواد الكيميائية منها إلى الغذاء خاصة لو كان الطعام المعبأة فيها ساخنًا، على غرار تريند تعبئة الكشرى الساخن في أكياس الشيبس والمقرمشات، حيث تحتوى أكياس الشيبس والمقرمشات من الداخل على ملوثات كيميائية من المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزرنيخ والزئبق والزنك، وتنتقل مثل هذه المواد غالبًا عند تعبئة الأطعمة الساخنة فيها.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن تعبئة الطعام الساخن في البلاستيك، ينتج عنه التبادل الكيميائي بين البلاستيك والطعام ويتزايد بسبب ارتفاع درجة الحرارة وطبيعة الطعام، حيث تتسرب المواد الكيميائية إلى الطعام، وقد تسبب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب وحتى مشاكل الإنجاب.

كما يمكن لهذه التفاعلات الكيميائية في أكياس الشيبس مع الطعام الساخن أن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسى وزيادة مخاطر الإصابة بالحساسية وكذلك خطر التسمم الغذائي، نتيجة تسرب المواد الكيميائية إلى الطعام، ما يترتب على ذلك أيضًا من التهابات أو مشاكل في العضم تصل لحد التسمم.