شكرا لقرائتكم خبر عن من أول يوم إلى 24 شهرا.. تطعيمات مهمة للطفل لازم تعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على صحة الطفل حديث الولادة من أهم ما يبحث عنه الأب والأم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم التطعيمات الإضافية والأساسية لحماية الأطفال أول عامين من عمره، وفقا لتصريح من الدكتور مدحت الزيات استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في كلية طب قصر العيني.

أكد الزيات ضرورة الاهتمام بمواعيد التطعيمات وفقا لجدولها الذي تقدمه وزارة الصحة، وأيضا أخذ التطعيمات الإضافية للطفل لتقوية مناعته ضد العديد من الأمراض ومنها الروتا للحماية من النزلات المعوية والمكورات الرئوية للحماية من التهاب الأذن والالتهاب الرئوي، والالتهاب الكبدي أ.

وقدم أبرز التطيعمات موضحا أهميتها للطفل، وهي: -أول أيام الولادة

يجب أخذ حقن فيتامين ك لتقليل فرص تعرض الطفل لأي نزيف، بالإضافة إلي تطعيم ضد الالتهاب الكبدى الفيروسى B خلال الـ 24 ساعة الأولى.

في خلال أول أسبوعين من الولادة يجب أخذ تطعيم ضد شلل الأطفال نقطتين على اللسان، وتطعيم ضد الدرن حقنا داخل الجلد فى الطبقة الأولى أعلى الذراع الأيسر للطفل.

بالإضافة إلي أخذ عينة من كعب القدم لقياس الغدة الدرقية، والقيام ببحث السمع التابع للوزارة.

-الشهر الثانى

يأخذ الطفل تطعيم ضد شلل الأطفال، و تطعيم خماسى ضد (الدفتيريا - السعال الديكى – التيتانوس - الالتهاب الكبدى الفيروسى B -الإنفلونزا البكتيرية).

ويعد مرورة أسبوعين من التطيعم يمكنه أخذ الجرعة الأولية من تطيعم الروتا والمكورات الرئوية.

-الشهر الرابع

يأخذ تطعيم ضد شلل الأطفال نقط، و تطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن، والتطيعم الخماسي السابق ذكره.

-الشهر الخامس

يأخذ التطيعمات الإضافة الجرعة الثانية من الروتا والمكورات الرئوية.

-الشهر السادس

يأخذ تطعيم ضد شلل الأطفال نقط و تطعيم خماسى ضد (الدفتيريا - السعال الديكى – التيتانوس - الالتهاب الكبدى الفيروسى B - الإنفلونزا البكتيرية) .

-الشهر السابع جرعة تنشيطية من تطيعم المكورات الرئوية.

-الشهر التاسع

يأخذ تطعيم ضد شلل الأطفال نقط، و كبسولة فيتامين أ.

-السنة

تطعيم ضد شلل الأطفال نقط، وتطعيم ضد (الحصبة - النكاف - الحصبة الألماني MMR .

ويأخذ تطيعم إضافي وهو جرعة تنشيطية للمكورات الرئوية، والتطعيم ضد التهاب الكبدي أ.

-سنة و3 شهور

يأخذ الجرعة الأخيرة من التطيعم الإضافي الخاص بالمكورات الرئوية.

-سنة ونصف

يأخذ تطعيم ضد شلل الأطفال نقط، و تطعيم ثلاثى ضد (الدفتيريا - السعال الديكى - التيتانوس )، و تطعيم ضد (الحصبة - النكاف - الحصبة الألماني) MMR (الجرعة المنشطة) ، و كبسولات فيتامين أ.

-عمر السنتين

يأخذ جرعة أخرى من الاتهاب الكبدي أ.

