شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرد.. لا يتطلب المضادات الحيوية وهذه هى طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

علاج البرد يتطلب مجموعة من الإجراءات، حيث إن نزلات البرد عبارة عن عدوى تصيب الجهاز التنفسي العلوي وتؤثر على الأنف والحلق والجيوب الأنفية والقصبة الهوائية، وتنتشر نزلات البرد بسهولة، خاصة داخل المنازل والفصول الدراسية وأماكن العمل لأنها مغلقة، وهناك أكثر من 200 فيروس مختلف لنزلات البرد، وعادة ما تختفي عدوى البرد في غضون أسبوع إلى 10 أيام، ولكن إذا لم تشعر بتحسن في غضون 10 أيام، فاستشر الطبيب، وفقًا لتقرير موقع "كليفيلاند كلينيك".

علاج البرد يتطلب أن نكون على دراية كبيرة بالأعراض والأسباب وطرق الوقاية، ويصاب البالغون بنزلات البرد مرتين إلى ثلاث مرات في العام، بينما يصاب الأطفال الصغار بنزلات البرد أربع مرات أو أكثر في العام.

علاج البرد.. ما الأعراض؟

غالبًا ما يكون أول أعراض نزلات البرد الشائعة هو التهاب الحلق، وقد تشمل الأعراض المبكرة الأخرى سيلان الأنف والعطس والسعال، وتظهر هذه الأعراض عادة على مراحل، وتشمل مراحل البرد الشائعة: المبكرة والنشطة والمتأخرة.

المرحلة الأولى: المبكرة (الأيام 1 إلى 3)

في غضون يوم إلى ثلاثة أيام من الإصابة بفيروس البرد، قد تلاحظ التهاب في الحلق عرض أولى وتشمل أعراض البرد الشائعة الأخرى التي قد تواجهها خلال هذه المرحلة المبكرة ما يلي:

العطس

سيلان الأنف.

احتقان الأنف (انسداد الأنف).

السعال.

بحة في الصوت .

المرحلة الثانية: نشطة (الأيام 4 إلى 7)

تتفاقم الأعراض عادة أو تبلغ ذروتها خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى الأعراض في المرحلة الأولى، قد تعاني من:

آلام الجسم.

الصداع.

سيلان العين والأنف.

الشعور بالتعب .

الحمى (أكثر شيوعا عند الأطفال).

المرحلة الثالثة: المتأخرة (الأيام 8 إلى 10)

تبدأ نزلات البرد عادة في التراجع خلال هذه المرحلة، وقد تكون قد تعافيت في هذه المرحلة، لكن بعض الأعراض قد تستمر، مثل السعال المزعج والذى قد يستمر لدى بعض الأشخاص مدة تصل إلى شهرين بعد الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

علاج البرد يتطلب أحيانًا الذهاب إلى المريض خاصة إذا تفاقمت الأعراض فربما قد أُصبت بعدوى أخرى أو بمضاعفات، مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية أو الالتهاب الرئوي.

علاج البرد

علاج البرد، لا يوجد علاج معين لنزلات البرد، عليك أن تتركها تأخذ مجراها الطبيعي، حيث تختفي معظم نزلات البرد من تلقاء نفسها خلال سبعة إلى عشرة أيام ولا تتحول إلى شيء أكثر خطورة، ويمكن تناول المشروبات الدافئة والأطعمة الخفيفة الصحية مثل الشوربة وغيرها لتقوية المناعة والتسريع من الشفاء، ويتضمن علاج البرد خاصة الفيروسات الشائعة منه أيضًا تناول بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية للمساعدة في تقليل الأعراض وإبقائك مرتاحًا حتى تتعافى.

علاج البرد بالمضادات الحيوية

علاج البرد بالمضادات الحيوية غير فعال، لأن هذه الأدوية تحارب العدوى التي تسببها البكتيريا، ولأن الفيروسات تسبب نزلات البرد، فإن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد.

علاج البرد.. طرق الوقاية من نزلات البرد الشائعة خاصة في فصل الشتاء غسل اليدين

اغسل يديك بشكل متكرر، وخاصة قبل تناول الطعام أو تحضيره، واغسل يديك أيضًا بعد استخدام الحمام أو مسح الأنف أو ملامسة شخص مصاب بنزلة برد.

تجنب لمس وجه

حيث تنتشر فيروسات البرد من يديك إلى عينيك وأنفك وفمك.

تنظيف الأسطح المستخدمة بشكل متكرر

يمكن للفيروسات أن تعيش على مقابض الأبواب والأماكن الأخرى التي يلمسها الناس كثيرًا.

استخدام معقمات اليدين

عندما لا تتمكن من غسل يديك بالماء والصابون، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

تقوية جهاز المناعة

احصل على قسط كافٍ من النوم، وتناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومارس الرياضة بانتظام حتى يكون جسمك جاهزًا لمحاربة أي عدوى.

البقاء في المنزل

إذا أصبت بعدوى البرد التزم الراحة في المنزل حتى تتجنب نشر العدوى بين الآخرين.