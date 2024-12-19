شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تقدم نظاما غذائيا يمنع شيخوخة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

إذا كانت هناك بعض المفاتيح التي تساعدك على التمتع بحياة أكثر صحة، فإن القائمة تتكون من نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وممارسة قدر كبير من اليقظة الذهنية، وفي حين أن ممارسة التمارين الرياضية واليقظة الذهنية تحافظان على صحتك البدنية والعقلية، فإن اتباع نظام غذائى غنى بمضادات الأكسدة يساهم أيضًا فى الحفاظ على كليهما، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماذا تقول الدراسة؟

قد يساعد اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض (بما في ذلك أمراض القلب وبعض أنواع السرطان)، وتعمل مضادات الأكسدة على إزالة الجذور الحرة من خلايا الجسم ومنع أو تقليل الضرر الناجم عن الأكسدة، ولا تزال الدراسات مستمرة حول التأثير الوقائي لمضادات الأكسدة في جميع أنحاء العالم.

واكتشف الباحثون فى الدراسة التي نشرت في مجلة Neurobiology of Aging، مؤخرًا، أن تضمين بعض العناصر الغذائية في النظام الغذائي المعتاد للشخص قد يساعد في خفض كمية الحديد المتراكم في الدماغ، ما قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

وتقول الدراسة إن الحديد عنصر حيوي لصحة الدماغ، ويلعب دورًا رئيسيًا في الوظائف الخلوية الأساسية، ومع ذلك، فإن الحديد هو أيضًا عامل مؤكسد قوي، عندما لا يتم تنظيمه، يمكن أن يعطل العمليات الخلوية ويتلف الخلايا العصبية والخلايا الدبقية والميالين، ولتخفيف هذا الخطر، تُخزن خلايا الدماغ الحديد عادةً في مجمعات واقية مثل الفيريتين، وعند تخزينه في هذه المجمعات، يظل الحديد آمنًا وغير سام للخلية، ومع ذلك، لكي يقوم الحديد بدوره في الوظائف الخلوية، يجب إطلاقه أولاً من هذه المجمعات الواقية.

ووجد الباحثون أن تناول كميات أكبر من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمغذيات المخلبة للحديد والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة كان مرتبطًا بانخفاض مستويات الحديد في الدماغ، فضلاً عن أداء أفضل للذاكرة العاملة، وفي هذا البحث الجديد، تابع العلماء بعد حوالي ثلاث سنوات نفس كبار السن البالغ عددهم 72 شخصًا من دراستهم الأصلية، تم قياس مستويات الحديد في أدمغة المشاركين من خلال تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي تسمى رسم الخرائط الكمية للحساسية، كما فحص الباحثون أيضًا الأنظمة الغذائية للمشاركين في الدراسة وأدائهم الإدراكي الحالي، بما في ذلك الذاكرة.

- إن طريقة التصوير بالرنين المغناطيسي التي استخدمناها لقياس الحديد غير الهيمي في الدماغ بطريقة غير جراحية حساسة بما يكفي لاكتشاف الزيادات في الحديد في الدماغ على مدى فترة قصيرة نسبيًا مدتها ثلاث سنوات.

- هذه الزيادات مهمة إدراكيًا، وتابع مؤلف الدراسة: "على وجه التحديد، فإن مناطق الدماغ التي لاحظنا فيها تراكم الحديد تخدم الذاكرة العرضية والوظيفة التنفيذية وترتبط بها، وكان تراكم الحديد في هذه المناطق مرتبطًا بانخفاض في هذه الوظائف الإدراكية المعينة".

ما مضادات الأكسدة؟

مضادات الأكسدة هي مواد تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تلحق الضرر بأغشية الخلايا وغيرها من الهياكل، وتوجد مضادات الأكسدة في العديد من الأطعمة، وكذلك في المكملات الغذائية، ويمكن أن تساعد في منع أو تأخير بعض أنواع تلف الخلايا، وقد تلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض معينة.

وترتبط الجذور الحرة بمجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك: أمراض القلب بعض أنواع السرطان تدهور عدسة العين التهاب المفاصل تلف الخلايا العصبية في الدماغ تسريع عملية الشيخوخة.

ما النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة؟

يتضمن النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، وهي جزيئات تعمل على تحييد الجذور الحرة في الجسم، والجذور الحرة عبارة عن مركبات غير مستقرة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وترتبط بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

الفواكه: مثل، التوت البري، والتوت الأزرق، والتوت الأسود، والتفاح، والفواكه المجففة.

الخضراوات: مثل السبانخ، والجزر، والقرع، والبروكلي، والبطاطا الحلوة، والطماطم، والفلفل الأخضر.

المكسرات والبذور

الحبوب الكاملة

الأعشاب والتوابل: مثل الثوم والكراث والبصل.

الكاكاو: الموجود فى الشيكولاتة الداكنة.

بعض الفيتامينات والمعادن التي تعد أيضًا مضادات أكسدة فعالة تشمل: فيتامين سي، وفيتامين هـ، والسيلينيوم، والنحاس.