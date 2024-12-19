أهم الأطعمة التي تعالج فقر الدم لدى الأطفال وكيفية تقديمها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - قد يتسبب نقص الحديد في الجسم إلى إصابة الأطفال بفقر الدم مما قد يعيق نموهم، وقد يكون نقص الحديد ناجمًا عن إصابة بعض الأطفال ببعض المشاكل الوراثية والمواد المغذية إلى الدم، وتعد إحدى طرق التغلب على هذه الحالة هي تناول الأطفال للأطعمة التي تعزز الدم.

ووفقًا لموقع "هيلث لاين" هناك أنواع مختلفة من الأطعمة الغنية بالحديد التي تعزز الدم والغنية بالحديد، بدءاً من الخضار الخضراء، واللحوم المتنوعة، إلى الحبوب الكاملة.

فيما يلي المزيد عن الأطعمة التي تعالج وتقي من فقر الدم، والغنية بالعديد من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات، وإليك أهم الأطعمة التي تعالج فقر الدم لدى الأطفال

البروكلي والشمندر

يحتوي البروكلي على نسبة معتدلة من الحديد - الصورة من موقع Freepik

يحتوي 100 جرام من البروكلي المطبوخ على حوالي 0.7 ملجم من الحديد كما يحتوي البروكلي أيضًا على فيتامين سي والألياف وفيتامين K. يمكن للأمهات تقديمه للطفل عن طريق قليه أو طهيه علي البخار كوجبة خفيفة صحية لطفلك.

كما يحتوي الشمندر أيضًا على العديد من العناصر الغذائية المهمة، ويعد أحدها الحديد وتلعب هذه العناصر الغذائية دورًا مهمًا في إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء.

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الكبد الحيواني

يحتوي 100 جرام من كبد البقر على حوالي 5 ملجم من الحديد، بينما يحتوي 100 جرام من كبد الدجاج الخام على 4 ملجم من الحديد على الأقل كما يمتص الجسم هذا النوع من الأطعمة بسهولة مما يقلل من أعراض فقر الدم .

السبانخ وفيتامين سي

يحتوي 100 جرام من السبانخ على حوالي 2.7 ملجم من الحديد فهو يحتوى على فيتامين سي الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد وبصرف النظر عن ذلك، تحتوي السبانخ أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان والالتهابات وأمراض العيون لدى طفلك.

لحم البقر وفيتامين ب

يحتوي 100 جرام من لحم البقر على حوالي 2.6 ملجم من الحديد بجانب بعض العناصر الغذائية الآخرى كالبروتين والزنك والسيلينيوم والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب، و نظرًا لأن طفلك الصغير لا يزال يتعلم تناول الطعام، حاولي طهيه وتقديمه قدر الإمكان وفقًا لعمر الطفل.

فغالبًا ما يرفض العديد من الأطفال الصغار اللحوم، لذلك يحتاج الآباء إلى تبني طرق طهي مختلفة لتشجيع أطفالهم على تناول اللحوم كتقديمه على شكل قطع الدجاج أو كرات اللحم.

سندويتشات زبدة الفول السوداني

تحتوي زبدة الفول السوداني على 0.56 ملغ من الحديد - الصورة من موقع Freepik

تختلف كمية الحديد في زبدة الفول السوداني بين العلامات التجارية، ولكنها تحتوي عادة على حوالي 0.56 ملغ من الحديد لكل ملعقة كبيرة. للحصول على حديد إضافي، قومي بإعداد شطيرة لطفلك باستخدام شريحة من خبز القمح الكامل والتي يمكن أن توفر حوالي 1 ملغ من الحديد. فتحتوي زبدة الفول السوداني على نسبة كبيرة نسبيًا من البروتين، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأطفال الصغار الذين لا يرغبون في تناول اللحوم.

الشوكولاتة الداكنة

تعد الشوكولاتة الداكنة واحدة من أكثر الأطعمة الغنية بالحديد التي يمكن للأطفال تناولها، فهي توفر 7 ملغ من الحديد كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في ارتفاع نسبة الحديد لدى الطفل.

على الجانب الآخر يجب الانتباه إلى أن بعض الأطفال الصغار لا يحبون الطعم المر للشوكولاتة الداكنة؛ لذا شجعيهم على تجربة تناولها عن طريق إذابتها وخلطها مع زبدة الفول السوداني، ثم دهنها على الخبز للحصول على طعام غني بالحديد.

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صفارالبيض

يحتوي صفار بيضتين كبيرتين، على ما لا يقل عن 1 ملغ من الحديد وليس هذا فحسب، بل يحتوي البيض أيضًا على عدد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامين أ، وفيتامين ب12، وحمض الفوليك، والسيلينيوم، والكولين، والبروتين، وهي عناصر مفيدة لدعم نمو الطفل وتطوره ويمكن تقديم البيض للطفل عن طريق سلقه أو طهيه على البخار أو خلطه مع الأطعمة الأخرى.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان يعد وجبة خفيفة مغذية يحبها العديد من الأطفال الصغار، وفي كوب واحد من دقيق الشوفان، يوجد 4.5 إلى 6.6 ملليجرام من الحديد. على الجانب الآخر يعد الشوفان أيضا غنيًا بالألياف، مما يجعله خيارًا جيدًا للأطفال الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك.

يمكنك إضافة رشة من مسحوق القرفة وقليل من السكر البني فوق دقيق الشوفان لجعله أكثر لذة للأطفال. وأضيفي أيضًا حفنة من الزبيب للحصول على حديد إضافي.

اللوز والكاجو

يعد اللوز مصدرًا جيدًا للحديد للأطفال، فهو غني بفيتامين E والفوسفور والبروتين والبوتاسيوم. ويمكن لمزج هذه الأنواع من المكسرات زيادة إنتاج الطاقة وحماية الجسم من تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة.

كما يحتوي الكاجو أيضًا على مستويات عالية من الحديد الذي يزيد من مستويات الهيموجلوبين في الدم. بجانب بعض الفيتامينات مثل فيتامين K و B6 والمغنيسيوم مما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

كمية الحديد اليومية المطلوبة للطفل

يمكن أن يؤدي نقص مستويات الهيموجلوبين في الدم إلى إصابة الأطفال بفقر الدم واضطرابات الجهاز الحركي وبعض الآضطرابات السلوكية لذلك، تحتاج الأمهات إلى الاهتمام بكمية الحديد التي يتناولها أطفالهن الصغار فقد تختلف احتياجات كل طفل من الحديد حسب عمره.

العمر 0-6 أشهر: 0.27 ملغ يومياً

العمر من 6 إلى 12 شهرًا: 11 ملجم يوميًا

الأعمار من 1 إلى 3 سنوات: 7 ملغ يومياً

الأعمار من 4 إلى 8 سنوات: 10 ملغ يومياً.

عادة ما يحتاج الأطفال الذين يولدون قبل ميعادهم الطبيعي أو بوزن أقل عند الولادة إلى المزيد من الحديد.

إذا كان طفلك الصغير يعاني من صعوبة في تناول الطعام، أو يبدو متعباً، أو غير نشيط، أو بشرته شاحبة، أو يعاني من انخفاض شهيته، أو أن نموه ليس مثل الأطفال في مثل عمره، استشيري الطبيب فوراً حتى يتم فحصه وإعطائه العلاج المناسب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.