شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر مشاكل العيون خلال فصل الشتاء ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

ساعات تفصلنا عن فصل الشتاء، وقد تؤثر درجات الحرارة الباردة والهواء الجاف وزيادة التدفئة الداخلية على عينيك، وبينما نتخذ التدابير اللازمة لحماية بشرتنا من الموسم القاسى، فإننا غالبًا ما نهمل صحة أعيننا، يمكن أن يؤدى الشتاء إلى مشاكل مختلفة فى العين، مثل الجفاف والالتهابات، ما يجعل من الضرورى اتباع روتين خاص للعناية بالعين.

يشارك موقع news18 نصائح قيمة للحفاظ على صحة العين خلال أشهر الشتاء، بما فى ذلك الاحتياطات والرؤى حول مشاكل العين الموسمية الشائعة.

1. جفاف العين

تؤدى درجات الحرارة الباردة والتدفئة الداخلية إلى خفض نسبة الرطوبة، ما يؤدى إلى جفاف وتهيج العينين.

نصائح مفيدة للعناية بالعين

استخدم جهاز ترطيب للحفاظ على مستويات الرطوبة فى منزلك.

يمكن أن تساعد قطرات ترطيب العين أو الدموع الاصطناعية فى الحفاظ على ترطيب العينين.

تجنب التعرض المباشر للسخانات أو تيارات الهواء لمنع الجفاف المفرط.

أخذ فترات راحة عند العمل على الشاشات لفترات طويلة.

إذا استمرت حالة الجفاف، يجب استشارة طبيب عيون لتجنب الأضرار المحتملة طويلة المدى الناتجة عن جفاف العين غير المعالج.

2. التهاب ملتحمة العين

غالبًا ما يرتبط فصل الشتاء بنزلات البرد والأنفلونزا، ويمكن أن يؤدى إلى التهاب الملتحمة الفيروسي (العين الوردية) والتهابات العين الأخرى، تشمل نصائح الحماية:

غسل يديك بانتظام لتقليل انتشار الجراثيم والعدوى.

تجنب لمس عينيك، خاصة عند الإصابة بنزلة البرد أو الأنفلونزا.

تنظيف عدساتك اللاصقة جيدًا وتجنب ارتدائها إذا كنت تعاني من عدوى في العين.

إذا شعرت باحمرار أو إفرازات أو انزعاج في عينيك، فاطلب العناية الطبية على الفور، قد يؤدي استخدام القطرات المتاحة دون وصفة طبية إلى تفاقم الحالة.

3. حساسية العين

يمكن لمسببات الحساسية الشتوية، مثل عث الغبار والعفن، أن تهيج العينين، مما يسبب الاحمرار والحكة والدموع، نصائح مفيدة للعناية بالعين:

حافظ على مساحة معيشتك مرتبة وخالية من الغبار.

اغسل الفراش بشكل متكرر بالماء الساخن للتخلص من عث الغبار.

استخدم قطرات العين المضادة للحساسية بعد استشارة طبيب العيون.

امتنع عن فرك عينيك، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التهيج وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

نصائح مفيدة للعناية بالعين:

اشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا للبقاء رطبًا بشكل صحيح.

تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3، مثل الأسماك، والجوز، وبذور الكتان، لتعزيز صحة العين.

حد من تناول الكافيين، لأنه يمكن أن يساهم في الإصابة بالجفاف، مما يؤثر على كل من جسمك وعينيك.

قم بتقليل الوقت الذي تقضيه في الأماكن الساخنة وخذ فترات راحة في الهواء الطلق للحصول على هواء نقي كلما أمكن ذلك.

احتياطات عامة للعناية بالعين في الشتاء

لتقليل إجهاد العين خلال فصل الشتاء، تجنب قضاء وقت طويل أمام الشاشات واتبع القاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

يلعب النظام الغذائي المغذي الغني بفيتامينات A و C و E والزنك واللوتين أيضًا دورًا مهمًا في دعم صحة العين.

بالإضافة إلى ذلك، احرص دائمًا على ارتداء حماية العين المناسبة عند المشاركة في الرياضات الشتوية أو الأنشطة الخارجية.