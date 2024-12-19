جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن تدشين خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بفضل تقنية PET/MRI

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في مركز التصوير الجزيئي I-One التابع لشركة وادي جدة، الذراع الاستثماري للجامعة، عن تدشين خدمة التصوير الجزيئي المدمج بالرنين المغناطيسي في مركز التصوير الجزيئي، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2024م، بفندق حياة بارك.

وتساهم الخدمة الجديدة، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى السعودية، في استخدام أشعة المغناطيسي PET/MRI في تشخيص الأورام، وأمراض المخ والأعصاب، والقلب بدقة عالية، إضافة إلى تشخيص مرض ألزهايمر بواسطة التصوير البوزيتروني المدمج مع الرنين المغناطيسي. إذ ستساهم هذه التقنية في التشخيص المبكر لمرض ألزهايمر، مما يساعد في تحسين نوعية حياة المرضى وتأخير تطور المرض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور سطام لنجاوي، أن هذا التدشين يُعد نقلة نوعية في مجال تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية، والمخ، والأعصاب، وألزهايمر، والصرع، والقلب، وبعض أمراض العظام. وأشار إلى أنه منذ تأسيس شركة وادي جدة في عام 2010م، التي تعمل في مجال الاستثمار المعرفي، حرصت الشركة على تنفيذ عدة مشاريع هامة في هذا المجال، ولعل أحد أبرزها هو مركز التصوير الجزيئي، الذي نحتفل اليوم بأحد إنجازاته، والذي يمثل شراكة استراتيجية بين شركة وادي جدة وشركة سيقالا للخدمات الصحية من خلال نقل وتوطين المعرفة.

وأضاف الدكتور لنجاوي أن هذا الإنجاز يؤكد أن المملكة سبّاقة في رعاية كبار السن، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة.

وتطرق لنجاوي إلى المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها شركة وادي جدة في مجال الاقتصاد المعرفي، بما يشمل الصناعات الدوائية المبنية على الأبحاث وبراءات الاختراع الصيدلانية في جامعة الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى الاستثمارات في مجال التدريب والتعليم وغيرها من المجالات.

ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لسعي شركة وادي جدة، بصفتها الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، إلى مواكبة مبادرات التحول الصحي بالمملكة وتعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعية التي تهدف إليها رؤية 2030.

ويأتي ذلك ضمن أعمال مركز التصوير الجزيئي I-One في إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة باستخدام المسارع الذري (Cyclotron)، الذي يُعد الأول والوحيد من نوعه على مستوى المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية بالمملكة، إضافة إلى خدمات التصوير الجزيئي باستخدام جهاز التصوير البوزيتروني المقطعي PET/CT، وجهاز المسح البوزيتروني الطبقي المدمج بالرنين المغناطيسي، والأول والوحيد من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه الخدمات التصوير الجزيئي Amyloid PET MRI لتشخيص مرض ألزهايمر، وذلك بالتعاون مع شركة Oryx Isotopes لإنتاج وتوريد مادة Amyloid (18F – FBB)

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