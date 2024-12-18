شكرا لقرائتكم خبر عن هل للأذن علاقة بسماع دقات قلبك باستمرار.. ومتى تلجأ للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون من الشائع إلى حد ما أن تسمع دقات قلبك في بعض الأحيان أثناء الاستلقاء على جانبك وقت النوم، خاصة إذا كنت في غرفة هادئة للغاية.ولكن إذا كنت تسمع دقات قلبك طوال الوقت عندما تكون مستلقياً على جانبك، أو بشكل خاص عندما تكون واقفاً، فقد يكون هذا هو طنين الأذن النابض وفقا لتقرير صحيفة " nypost".

يعتبر طنين الأذن النابض حالة نادرة نسبيًا ويعتقد أنها تؤثر على ما بين 3 ملايين إلى 5 ملايين حول العالم، يحدث الطنين في إحدى الأذنين أو كلتيهما، ويسمع المرضى ضوضاء إيقاعية - مثل صوت صفير - تتوافق مع نبضهم.

يحدث الطنين النابض عندما يكون هناك اضطراب في تدفق الدم في الشرايين والأوردة القريبة من الأذنين أو حولها، على الرغم من أنها عادة ما تكون حميدة، إلا أن هناك بعض الأسباب المثيرة للقلق، لذلك من الأفضل أن تتحدث إلى الطبيب أولا.

يمكن أن يحدث الطنين النابض بسبب انسداد الأذن، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو تضيق الأوردة أو الشرايين في الرأس والرقبة، أو وجود اتصال غير طبيعي بين الشرايين والأوردة، أو أورام حميدة في الرأس أو الرقبة، أو ارتفاع الضغط داخل الدماغ، وفي حالات أقل شيوعًا، فقر الدم والحمل، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر.

يتم تشخيص الحالة عادة من خلال فحص الأذنين والرقبة والرأس واختبارات السمع والفحوص التصويرية لمعرفة ما يحدث مع الأوعية الدموية.

يعتمد العلاج على السبب الأساسي - والخبر السار هو أن ما يصل إلى 70٪ من المرضى يكتشفون سبب الضوضاء.

وحسب الأطباء وفقا لتقرير موقع " Harvard Health" إذا لم يختف الألم من تلقاء نفسه بعد بضعة أسابيع أو أصبح مزعجًا للغاية، فتحدث مع طبيبك حول هذا الأمر".