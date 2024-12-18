شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرد مع دخول الشتاء.. أشياء افعلها وأخرى تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

عند ظهور أول علامة على أعراض البرد، قد تبحث عن عدد من العلاجات ولكن ما الذي ينجح بالفعل؟ في حين لا يوجد علاج لنزلات البرد الشائعة، فهناك بعض الطرق المثبتة لعلاج البرد، خاصة مع تغيير الفصول واقتراب فصل الشتاء، في هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح للأشياء التي يجب أن تفعلها لعلاج البرد وأخرى يجب تجنبها، بحسب موقع hopkinsmedicine.

أشياء يجب أن تفعلها عند علاج البرد مع تغير الفصول

-حافظ على رطوبة جسمك سواء كان ذلك الشاي أو الماء الدافئ مع الليمون أو الشوربة، فإن شرب السوائل الدافئة يمكن أن يكون مهدئًا ويمنع الجفاف ويخفف الاحتقان.

-تجنب الأطعمة المالحة والقهوة والمشروبات السكرية، والتي يمكن أن تسبب الجفاف رقائق الثلج هي طريقة بسيطة أخرى للبقاء رطبًا وتهدئة الحلق الخشن.

-الغرغرة بالماء المالح. يمكن أن يساعد الغرغرة بالماء المالح مع حوالي ملعقة صغيرة من الملح لكل كوب من الماء الدافئ في تقليل الألم والتورم الناتج عن التهاب الحلق.

-الأدوية المتاحة دون وصفة طبية: يمكن لمزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين ومسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، أن تقلل من بعض أعراض البرد. لا ينبغي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات استخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية.

-ترطيب الهواء. يحتفظ الهواء البارد برطوبة أقل من الهواء الدافئ. تكون فتحات الأنف الجافة أكثر عرضة للفيروسات، وإذا كنت مريضًا بالفعل، فقد يؤدي الهواء الجاف إلى تفاقم التهاب الحلق حاول استخدام جهاز ترطيب. إذا لم يكن لديك واحد، اترك وعاءً من الماء بالخارج، وخاصة بالقرب من مصدر حرارة. مع تبخر الماء، سيعمل على ترطيب الغرفة ببطء.

-الراحة: هذا هو الوقت المناسب لإعادة شحن جهاز المناعة في جسمك. الراحة والنوم هما أفضل الطرق للقيام بذلك. تأكد من أنك تنام من 8 إلى 10 ساعات في الليل. هذه أيضًا فرصة رائعة لأخذ استراحة من التمارين الشاقة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

أشياء يجب تجنبها عند علاج البرد

-الزنك. لا يوجد دليل علمى يدعم أن مكملات الزنك تساعد في مكافحة البرد.

-المضادات الحيوية. تم تصميم المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية، وليس الفيروسات.

-فيتامين سي. عند ظهور أول علامة على أعراض البرد، يلجأ العديد من الأشخاص إلى فيتامين سي. ومع ذلك، لا يوجد دليل يذكر على أن له تأثيرًا على فيروس البرد، في حين تشير بعض الدراسات إلى أن تناول فيتامين سي بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل مدة أعراض البرد، إلا أنه لا يؤثر إذا تم تناوله بعد ظهور أعراض البرد.

-التدخين. يمكن أن يؤدي التدخين والتعرض للتدخين السلبي إلى تهيج أنفك وحلقك ورئتيك.

اتصل بطبيبك إذا:

-استمرت أعراضك لأكثر من أسبوعين.

-تفاقمت أعراضك أو ظهرت عليك أعراض جديدة، حيث قد يكون لديك نوع آخر من العدوى.

-أصبت بالتهاب في الحلق أو حمى لمدة أطول من ثلاثة أيام.

-ألم شديد في الصدر وضيق في التنفس.