شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تخبرك بحاجتك إلى المزيد من فيتامين د فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فصل الشتاء رسميا في 21 ديسمبر الجارى، والذى يشهد انخفاضا أكبر في درجات الحرارة، وغياب أطول للشمس التي تعد مصدر أساسى للحصول على فيتامين د المهم للجسم.في فصل الشتاء تكون الليالى أطول من ساعات النهار وهناك فرصة كبيرة بأنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين د بسبب قلة التعرض للشمس.

وفقا لتقرير" nypost" فيتامين د هو فيتامين أساسي يحتاجه الجميع للبقاء بصحة جيدة، ونحصل عليه من ثلاثة مصادر رئيسية - الطعام وأشعة الشمس والمكملات الغذائية.

تحصل أجسامنا على بعض فيتامين د من نظام غذائي صحي متوازن يتضمن أطعمة مثل الأسماك الزيتية (مثل السلمون والماكريل والسلمون المرقط والأسماك المملحة والسردين) والبيض واللحوم ومنتجات الألبان، إلى جانب الأطعمة المدعمة بفيتامين د مثل حبوب الإفطار.

علامات تشير إلى نقص فيتامين د

بحلول الوقت الذي يظهر فيه نقص هذا الفيتامين في جسمك، يكون قد عانيت من نقصه لفترة من الوقت - وفي هذه الحالة، تكون هذه هي العلامات صارخة وتشمل:

آلام العظام والمفاصل

المشكلة في عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د هي احتياج الجسم إليها للمساعدة على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، بدونها قد تصاب بلين العظام، وهو عبارة عن تليين العظام، وقد يكون ذلك مؤلمًا ويؤدي أيضًا إلى حدوث كسور بشكل متكرر، لذا إذا وجدت نفسك ترتدي جبيرة بشكل متكرر، فقد يكون ذلك دليلاً على إصابتك.

ضعف العضلات والألم والتشنجات

آلام العضلات التي تشبه آلام النمو يمكن أن تكون علامة على نقص فيتامين د، من الصعب اكتشاف ذلك، لأن ارتعاش العضلات قد يكون له الكثير من الأسباب الأخرى، بما في ذلك الجفاف.

مشاكل الأسنان

عندما يؤدي نقص فيتامين د إلى امتصاص كمية أقل من الكالسيوم، فقد يعني ذلك مشاكل في جميع عظامك - بما في ذلك العظام الموجودة في فمك.

إذا كنت تعاني من تسوس الأسنان كثيرًا، فقد تكون أسنانك تخبرك بالحصول على المزيد من فيتامين د على الفور، قد تواجه أيضًا مشاكل أخرى في الأسنان، مثل أمراض اللثة والتهاب اللثة.

تساقط الشعر

تم ربط نقص فيتامين د بالعديد من أنواع تساقط الشعر المختلفة، بما في ذلك تساقط الشعر الكربي (تساقط الشعر المرتبط بالتوتر)، والثعلبة الأندروجينية (تساقط الشعر النمطي)، والثعلبة البقعية (تساقط الشعر غير المتجانس).

إذا وجدت أن شعرك يتساقط، فقد يكون من المفيد التحقق لمعرفة ما إذا كان انخفاض مستويات فيتامين د هو السبب.

عدم القدرة على الأكل أو النوم

يمكن أن يؤدي انخفاض فيتامين د إلى الشعور بالتعب، ولكنه قد يجعل النوم أكثر صعوبة أيضًا، حيث يلعب فيتامين د دورًا في تنظيم الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يتحكم في دورات نومنا.

وأظهرت الأبحاث أيضًا أن فيتامين د يشارك في تنظيم هرمون اللبتين ، وهو الهرمون الذي ينظم الشهية، لذا فإن عدم الحصول على ما يكفي منه يمكن أن يعبث بإشارات الجوع لديك.

كيف تزيد مستويات فيتامين د لديك؟

الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين د للبالغين هي 600 وحدة دولية، أو 800 وحدة دولية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، يمكنك ببساطة تناول المكملات الغذائية، لكن شيف يفضل الحصول عليها من خلال الطعام قدر الإمكان - على الرغم من أن هذا ليس بالأمر السهل.

تحتوي الأطعمة الحيوانية الدهنية مثل لحم البقر والكبد والأسماك وصفار البيض والجبن والزبدة على فيتامين د بشكل طبيعي، في حين أن بعض المنتجات الغذائية مدعمة بالمزيد من فيتامين د، مثل حبوب الإفطار والنباتات وحليب اللوز وحليب الصويا وحليب الشوفان.

ولكن إذا كنت ستختار المكملات الغذائية، احذري من تناول كمية كبيرة منها، إلا بجرعات يحددها الطبيب أكثر من الجرعة اليومية الموصى بها، لأن تناول المزيد ليس أفضل بالتأكيد، يمكن أن تصل إلى مستوى زائد من فيتامين د حيث يكون هناك سمية .

تشمل أعراض التسمم بفيتامين د الغثيان والضعف والتبول المفرط ومشاكل الكلى.