شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرد.. مزيج من المشروبات المنزلية لمكافحة الأنفلونزا والتهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

علاج البرد يتطلب الكثير من الراحة و شرب المشروبات التي تعزز المناعة مثل الليمون والعسل مع البرتقال وغيرها من المشروبات الساخنة في الشتاء.

علاج البرد والتهاب الحلق من خلال استخدام الزيوت العطرية يساعد بصورة كبيرة على تهدئة الحلق والتخفيف من حدة أعراض نزلات البرد بصورة كبيرة خلال أيام قليلة، ويعزز النظام المناعى للجسم.

علاج البرد من خلال شرب المشروب التالى الذى يحتوى على زيوت عطرية في مكوناته على دعم جهاز المناعة والتخفيف من التهاب الحلق وفقا لموقع " abc" الأمريكي.

علاج البرد بمشروب سحرى

لعلاج البرد يمكن تحضير قدر مملوء بـ 2 إلى 3 أكواب من الماء على نار متوسطة، أضف المكونات التالية إلى الماء:

½ ليمونة ـــــ بالقشر اعصرها في الوعاء قبل أن تضعيها فيه.

½ برتقالة — استخدم نفس الإجراء الذي استخدمته لليمون.

قطعة من الزنجبيل الطازج — قم بتقطيعه إلى شرائح رقيقة بالقشر بعد غسله جيداً.

3-4 حبات من القرنفل.

نعناع.

العسل.

اترك المشروب يغلي لمدة 10 دقائق، ثم استخدم مصفاة لالتقاط كل القطع، واسكب السائل في كوب فوق النعناع، اتركه منقوعًا لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم أخرج النعناع وأضف بعض العسل.

يساعد السائل الدافئ الموجود في هذا المشروب على تخفيف احتقان الحلق، كما أنه يزيد من خصائصه المضادة للبكتيريا التي تساعد في علاج نزلات البرد بسرعة، وعند إضافة القليل من العسل إليه، فإنه يساعد في علاج السعال أيضا، وإذا استخدمت الليمون في الشاي، فإن الجسم سوف يتلقى دفعة من فيتامين سي، مما يضعف نزلات البرد.

علاج البرد بطرق طبيعية

يمكن أن تساعد علاجات طبيعية كثيرة على السيطرة على نزلات البرد، أشهرها الليمون والعسل ، في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، لأنها تحتوي على خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات ويمكنها تقليل أعراض فيروس الجهاز التنفسي العلوي، مثل سيلان الأنف والعطس والصداع.

تشمل أشهر المشروبات لعلاج البرد :

1. الليمون والعسل:

الليمون بالعسل يعتبر علاج طبيعي الممتاز لنزلات البرد والإنفلونزا، حيث يساعد ذلك على تخفيف احتقان الأنف والحلق وتحسين التنفس.

2. البابونج

يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات بشكل طبيعي، لتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.

3. الزنجبيل

الزنجبيل فعال في علاج نزلات البرد والإنفلونزا لأنه يحتوي على خصائص مسكنة وخافضة للحرارة ومضادة للبكتيريا.

4. الينسون

يحتوي اليانسون على حمض الشيكيميك الذي يتمتع بخصائص مضادة للفيروسات.

5. الثوم

يعتبر الثوم علاجًا طبيعيًا ممتازًا لنزلات البرد أو الأنفلونزا، فهو يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومسكنة للألم وطاردة للبلغم ومضادة للإنفلونزا.

6. قشر البرتقال

يحتوي شاي قشر البرتقال على نسبة عالية من الهسبيريدين والنوبيليتين والنارينجين، وهي مضادات الأكسدة التي تعزز عمل خلايا الجهاز المناعي.

7. النعناع

يحتوي شاي النعناع على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومسكنة للألم ومزيلة للاحتقان.