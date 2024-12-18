شكرا لقرائتكم خبر عن قلبك حديد.. 6 مؤشرات تدل على أن القلب يعمل بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

صحة القلب من أكثر الأشياء التي يسعى إليها الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وخاصة عندما يفقد الناس حياتهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ووفقًا للخبراء، غالبًا ما يؤدي سوء التغذية وقلة ممارسة الرياضة والعوامل الوراثية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري مع التأثير بشكل كبير على صحة قلب الشخص، في هذا التقرير نتعرف على 6 مؤشرات تدل على أن القلب يعمل بشكل جيد، بحسب موقع "تايمز ناو".

القلب السليم هو السر لحياة أطول، لذلك من المهم تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال الحفاظ على قوة قلبك، هناك العديد من العوامل التي يستخدمها الأطباء لقياس صحة قلب المريض بعض هذه العوامل تشمل:

مؤشرات تدل على أن القلب يعمل بشكل جيد مستويات ضغط الدم

أكد الأطباء أنه من أجل قلب سليم، يجب أن يكون ضغط الدم لديك مثاليًا إما 120/80 ملم زئبق أو أقل من ذلك.

إذا كان ضغطك الانقباضي 130 أو أعلى أو كان ضغطك الانبساطي 90 أو أعلى، فيعتبر مرتفعًا.

من المهم مراقبة ضغط دمك بانتظام وإذا لم تتغير حالتك، فاستشر الطبيب للمراقبة والاختبار على الفور.

الطريقة الأكثر دقة لمعرفة ضغط دمك هي قياسه.

الكوليسترول

يحتاج جسمك إلى الكوليسترول لبناء خلايا صحية، ولكن بمستويات صحية فقط. يمكن أن تكون مستويات الكوليسترول المرتفعة إما لأسباب وراثية أو نتيجة لأسلوب حياة غير صحي.

الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة هي دهون جيدة تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إلى جانب تقليل مستويات الكوليسترول السيئ LDL وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد أو HDL.

توجد هذه الدهون في زيت الزيتون والمكسرات والبذور والأفوكادو والأسماك.

من ناحية أخرى، توجد الدهون السيئة أو المشبعة في اللحوم ومنتجات الألبان عالية الدهون.

بالنسبة للبالغين، تعتبر مستويات الكوليسترول الكلي أقل من 200 مجم / ديسيلتر صحية ومع ذلك، فإن القراءات التي تتراوح بين 200-239 ملج/ديسيلتر تعتبر مرتفعة والقراءات التي تتراوح بين 240 ملج/ديسيلتر فصاعدًا تعتبر مرتفعة.

يجب أن يكون مستوى LDL الصحي أقل من 100 ملج/ديسيلتر، وHDL أكبر من 40 ملج/ديسيلتر.

التنفس الصحي

إذا كنت قادرًا على أداء أنشطة بدنية متوسطة الشدة مثل المشي أو الجري أو رفع الأثقال دون الشعور بأي نوع من آلام الصدر أو ضيق الصدر أو ضيق التنفس، فإن قلبك يزود جسمك بمستويات الأكسجين التي يحتاجها، ولديك قلب سليم.

إذا تسببت هذه الأنشطة في فقدان أنفاسك وتطلب منك التوقف عن نشاط معين، فكن على دراية بهذا وانتبه.

مستويات طاقة جيدة

من العلامات المهمة الأخرى لصحة القلب وجود مستويات طاقة جيدة طوال اليوم.

إذا شعرت بالتعب طوال اليوم وواجهت صعوبة في أداء الأنشطة اليومية مثل صعود السلالم أو حمل البقالة أو المشي، فقد تعاني من التعب قد لا يضخ قلبك ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات جسمك.الشخير في الليل أو التعب أثناء النهار قد يكونان من علامات انقطاع النفس أثناء النوم، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم أو الرجفان الأذيني.

صحة الفم

تشير صحة الفم الجيدة إلى صحة القلب. وفقًا للخبراء، فإن أولئك الذين لديهم لثة أكثر صحة لديهم ضغط دم أقل ويستجيبون بشكل أفضل للأدوية أيضًا.

وفقًا للدراسات، فإن البالغين الذين يعانون من مشاكل فموية حادة مثل أمراض اللثة والالتهابات هم أكثر عرضة لارتفاع مستويات ضغط الدم.

تقول دراسة أخرى أن أولئك الذين ينظفون أسنانهم أقل من مرتين في اليوم لديهم خطر متزايد بثلاثة أضعاف للإصابة بنوبة قلبية أو قصور في القلب أو السكتة الدماغية أو الوفاة بسببها.