شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدرج عقارا جديدا بارقة أمل لعلاج سرطان الكبد.. كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

أدرجت مصر خلال عام 2024 عقارا جديدا ضمن قائمة الأدوية المعالجة لمرضى الأورام السرطانية بالكبد، يأتي هذا في إطار تجربة مصر الفريدة والناجحة في مكافحة الفيروسات الكبدية وجهود الدولة المستمرة في وقاية المواطنين وتوفير المبادرات الصحية اللازمة للعلاج والكشف المبكر.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الاكتشاف المبكر لعدد 119 ألف مريض بالتليف الكبدي علاوة على صرف العلاج بالأدوية المناعية ل 592 مريضًا، و 4 آلاف و982 مريضًا بالعقارات الفموية مثبطة الانزيمات المحفزة لنمو الخلايا السرطانية.

ويجب على مرضى التليف الكبدي ينبغي عليهم الاطمئنان على حالتهم الصحية دوريًا من خلال الخدمات المقدمة ببرنامج "متابعة مرضى التليف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد"، حيث يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريًا كل 4 أشهر بـ 58 مركزًا للكشف عن أورام الكبد متواجدين بالمستشفيات في جميع محافظات الجمهورية.



ومن جانبه أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى قيام اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية برئاسة أ.د وحيد دوس، بتحديث بروتوكولات علاج أورام الكبد، لتشمل إدراج نوع جديد من العلاج المناعي ل "سرطان الكبد" ذو المادة الفعالة"Tremelimumab/Durvalumab"،وهو ما يعد تطويرًا بمنظومة العلاج بالمبادرة لتشمل نوعين من الأدوية المناعية، بالإضافة إلى العقاقير مثبطة الكايناز التي تؤخذ عن طريق الفم.

وأكد أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" من خلال 22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وذلك بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج، حيث يتم استقبال المرضى بوحدة الفيروسات الكبدية، وتقييم حالتهم الصحية، وكذلك الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، والبدء في صرف العلاج دوريًا بالمجان حسب الحالة الصحية للمريض.

أهمية الكشف المبكر عن أمراض الكبد

ذكر موقع liverfoundation أن التشخيص المبكر لأمراض الكبد مهم جدًا، حيث قد يمنع التشخيص المبكر حدوث تلف في الكبد، إذا تم تشخيصك عندما تكون بعض الأنسجة الندبية قد تشكلت بالفعل، يمكن للكبد إصلاح نفسه وحتى تجديد نفسه وبسبب هذا، يمكن غالبًا عكس الضرر الناجم عن أمراض الكبد من خلال خطة علاج جيدة.

لا يشعر العديد من الأشخاص المصابين بأمراض الكبد بالمرض على الرغم من حدوث تلف في الكبد.

في مرحلة معينة من تطور مرض الكبد، يمكن أن يصبح الضرر غير قابل للإصلاح ويؤدي إلى فشل الكبد أو سرطان الكبد أو الوفاة، لذا من المهم الكشف المبكر عن أمراض الكبد.