شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أغذية تطلق حقن بروتين تمنع الشهية للأشخاص الراغبين في خفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إحدى شركات الأغذية إنها أطلقت حقنة من البروتين في الولايات المتحدة تساعد في قمع الشهية للأشخاص الذين يتطلعون إلى التخلص من الوزن الزائد، وهي أحدث الجهود التي تبذلها أكبر شركة لصناعة الأغذية المعبأة في العالم للاستفادة من سوق منتجات إنقاص الوزن المزدهرة، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وتقول الشركة المصنعة، إن الحقنة تثير رد فعل طبيعي في الجسم، ولكنه أقل قوة بكثير من الأدوية المطلوبة لفقدان الوزن مثل تلك التي تنتجها الشركات الأخرى.

تحاكي حقن إنقاص الوزن الأسبوعية هرمونًا معويًا يسمى GLP-1 وتعمل على كبح شهية الناس، مما يعزز الشعور بالشبع.

يشار إلى أن هذه الحقن، التى تسمى Boost Pre-Meal Hunger Support، يجب تناولها قبل تناول الوجبة بـ 30 دقيقة، وهى مخصصة للأشخاص الذين يتناولون أدوية GLP-1 أو أدوية أخرى لفقدان الوزن، وقد بدأ طرحها في الأسواق الشهر الماضي.

وقالت لورا هيسلر، رئيسة قسم التغذية البشرية ومديرة الأبحاث في معهد رويت، إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الحقنة قادرة على إحداث فرق حقيقي طويل الأمد بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

وأوضحت: "أعتقد أن هذه الحقنة البروتينية يمكن أن تساعد في إطلاق المزيد من GLP-1، ولكن من الممكن أيضًا أن يكون لديك نوع مماثل من الإطلاق مع كوب من الحليب.

في وقت سابق من هذا العام، بدأت الشركة في بيع البيتزا المجمدة والمكرونة الغنية بالبروتين بسعر 5 دولارات في الولايات المتحدة، وهو مصمم خصيصًا للأشخاص الذين يتناولون أدوية إنقاص الوزن.

وأكدت، إن المنتج يعتمد على مزيج من الببتيدات التي يتم هضمها بسرعة، مما يمنح المستهلك ارتفاعًا في الأحماض الأمينية التي تتحكم بعد ذلك في الجوع، تساعد المواد الهلامية الدقيقة من بروتين مصل اللبن الأشخاص على الهضم بشكل أبطأ، مما يعني أنها تتفاعل لفترة أطول مع المستقبلات في الأمعاء التي تطلق هرمون GLP-1

وفي عام 2021، قالت الشركة إن 26 شخصًا مصابًا بمرض السكري من النوع 2 شاركوا في دراسة عشوائية، تم تناول إما جرعة منخفضة من ميكروجيل بروتين مصل اللبن أو دواء وهمي من الماء، يليه وجبة مصممة لإنتاج ارتفاع مناسب في الجلوكوز، بعد مرور أسبوع على الدراسة، تم إعطاء المشاركين الذين كانوا يتناولون بروتين مصل اللبن دواء وهمي، وأولئك الذين كانوا يتناولون الدواء الوهمي أعطوا بروتين مصل اللبن.

وأظهرت النتائج أنه خلال الساعتين التاليتين لتناول الوجبة، انخفضت مستويات الجلوكوز بنسبة 22% في مجموعة بروتين مصل اللبن مقارنة بالمجموعة التي تناولت الدواء الوهمي، وكان هناك أيضًا تأثير إيجابي على هرمون GLP-1.