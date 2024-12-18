شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تخبرك بنقص المياه بجسمك فى الشتاء.. منها رائحة فم كريهة وجفاف الجلد والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج كل كائن حي إلى الماء للبقاء على قيد الحياة، والتعرق والتبول والقيء والإسهال كلها عوامل تعرقل مستويات السوائل المثالية التى يحتاجها الجسم، حتى أنها تهدد البقاء على قيد الحياة، والشعور بالعطش هو نتيجة لعملية فسيولوجية معقدة، والمقصود منها أن تكون بمثابة تحذير من إصابتك بالجفاف، وتعرضك لخطر عدم القدرة على العمل بشكل سليم، وفقا لما نشره موقع healthshots.

علامات غير عادية للجفاف يجب أن تعرفها 1. رائحة الفم الكريهة هي علامة تحذيرية محتملة للجفاف

يحتوي اللعاب على خصائص مضادة للبكتيريا، ولكن الجفاف يمكن أن يمنع جسمك من إنتاج كمية كافية من اللعاب، إذا لم تكن تنتج ما يكفي من اللعاب، فقد يؤدي ذلك إلى نمو مفرط للبكتيريا في الفم، وأحد الآثار الجانبية لذلك هو رائحة الفم الكريهة .

2. قد يكون الجلد الجاف أحد أعراض الجفاف

يعتقد الكثير من الناس أن الأشخاص الذين يصابون بالجفاف يتعرقون حقًا، ولكن في الواقع، عندما تمر بمراحل مختلفة من الجفاف، فإنك تصاب بجفاف الجلد للغاية، و الجلد قد يبدو محمرًا أيضًا.

3. تقلصات العضلات هي أحد أعراض الجفاف، ومن المحتمل أن تكون ناجمة عن مرض الحرارة

عندما يفقد جسمك ما يكفي من السوائل، فإنه لا يتمكن من التبريد بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الحرارةو أحد الأعراض التي يجب الانتباه إليها هي تقلصات العضلات، والتي يمكن أن تحدث أثناء ممارسة الرياضة، وخاصة في الطقس الحار.

4. الحمى والقشعريرة من أعراض مرض الحرارة الذي يسبب الجفاف

تشمل الأعراض الأخرى لمرض الجفاف الحمى والقشعريرة. قد يكون التعرق المفرط مع الشعور ببرودة الجلد عند لمسه من علامات الإجهاد الحراري، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) .

5. الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخاصة الحلويات، قد تعني أنك تشعر بالعطش

عندما تصاب بالجفاف، قد يكون من الصعب على الأعضاء مثل الكبد، الذي يستخدم الماء، إطلاق الجليكوجين "الجلوكوز المخزن" ومكونات أخرى من مخازن الطاقة لديك، لذلك قد تشعر بالرغبة الشديدة في تناول الطعام.

6. الصداع قد يكون علامة على حاجتك لشرب المزيد من الماء

حتى الجفاف البسيط قد يسبب الصداع، ورغم أن عوامل مختلفة إلى جانب الجفاف قد تسبب الصداع، فإن شرب كوب كامل من الماء والاستمرار في احتساء المزيد من السوائل خلال اليوم يعد وسيلة سهلة لتخفيف الألم إذا كان الجفاف هو السبب في الواقع.

نصائح للحصول على كل السوائل التي تحتاجها ومنع الجفاف احتفظ بزجاجة المياه في متناول يدك في جميع الأوقات

يمكن أن يكون هذا الأمر بسيطًا مثل حمل زجاجة ماء معك، إذا كانت الزجاجة بجوارك، فمن المحتمل أن تعتاد على احتساء الماء دون أن تدرك ذلك.

حاول إضافة بعض التوابل إلى الماء العادي

في حين أنه من المهم شرب الكثير من الماء، إلا أن ليس كل الناس يستمتعون به مباشرة. إذا كنت لا تحب الماء العادي، يمكنك إضافة القليل من عصير الفاكهة أو قطع من الفاكهة الطازجة أو المجمدة إليه. أو جرب المشروبات الغازية ذات النكهة الطبيعية والخالية من السعرات الحرارية - فطعمها الفوار ونكهتها الفاكهية تجعلها أكثر جاذبية من الماء العادي.

الشاي العشبي أو القهوة الخالية من السكر

تناول شاي الأعشاب غير المحلاة أو تناول كوبًا من النعناع أو البابونج في الليل - كل هذه المشروبات تساهم في تحقيق هدفك اليومي من السوائل.

استبدل الوجبات الخفيفة المعبأة بخيارات طازجة

استبدل الوجبات الخفيفة الجافة، مثل رقائق البطاطس، والمقرمشات - التي تحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الماء - بالوجبات الخفيفة المنعشة، مثل الفاكهة الطازجة أو المجمدة، والزبادي، والعصائر الصحية، والكرفس مع زبدة الفول السوداني، والخضروات المقطعة مع الحمص.

تناول المزيد من السوائل أثناء تناول الوجبات

إن شرب الماء مع الوجبات سيساعدك على تناول الطعام ببطء أكبر، وتنظيم وتيرة تناولك للطعام، وبالطبع، البقاء رطبًا، قد يساعد شرب الماء قبل الأكل أيضًا في إنقاص الوزن.