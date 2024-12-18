شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرد.. نصائح بسيطة لتخفيف الأعراض عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

علاج البرد عند الأطفال من الأمور الصعبة التى تحير الكثير من الأمهات بسبب عدم معرفة العلاج المناسب أو كيفية تخفيف أعراض نزلة البرد لأن الأمر لا يكون مثل البالغين، حيث يحتاج علاج البرد عند الأطفال طبيعة خاصة في التعامل معه.

مع دخول فصل الشتاء رسميا خلال يومين، يتعرض الأطفال عند الذهاب للمدارس إلى تيار الهواء البارد في ساعات الصباح الأولى، بعدها قد يشكوا الطفل من التهاب في الحلق وسيلان بالأنف وعطس، يمكن علاج أعراض البرد بطرق طبيعية سريعا من خلال تناول مشروبات دافئة تعمل على فتح ممرات الأنف وتقليل احتقان الحلق.

علاج البرد عند الأطفال بنصائح بسيطة

فيما يلي حسب موقع pediatricsoffranklin، نستعرض بعض النصائح لعلاج نزلات البرد الشتوية الشائعة لدى الأطفال.

زيادة رطوبة الهواء

يمكن للهواء الجاف في الداخل في فصل الشتاء أن يزيد من آثار نزلات البرد، لذا فكر فى شراء جهاز ترطيب لتعزيز الرطوبة في غرفة طفلك، سيساعد هذا في تخفيف الانزعاج والأعراض مثل احتقان الأنف والتهاب الحلق.

استخدم الفازلين لتهدئة الأنف المتهيج

قد يصبح أنف طفلك ملتهبًا ومؤلمًا أثناء نزلات البرد، بسبب نفخ الأنف بشكل متكرر، يساعد القليل من الفازلين فى الحفاظ على ترطيبه وتهدئته، مما يمنع المزيد من الانزعاج.

استخدم قطرات المحلول الملحي للمساعدة في علاج الاحتقان

يمكن أن تساعد قطرات المحلول الملحي على تليين المخاط الأنفي وتسهيل إخراجه، لذا يعد هذا خيارًا رائعًا إذا كان أنف طفلك مسدودًا للغاية.

اعط طفلك الكثير من السوائل

لعلاج البرد يجب تجنب الجفاف وهو مشكلة شائعة عندما يعاني طفلك من نزلات البرد، يمكن أن يؤدي سيلان الأنف وزيادة إنتاج المخاط إلى فقدان الكثير من الماء، تأكد من أن طفلك يشرب الكثير من الماء أو المشروبات الرياضية.

علاج البرد.. خطوات لتجنب انتقال العدوى

يجب أن تتأكد من عدم انتقال عدوى نزلات البرد التي يعاني منها طفلك إليك أو إلى أفراد آخرين من عائلتك، يجب عليك القيام بأشياء مثل..

اغسل يديك بعد لمس طفلك، وغسل يدي طفلك

تجنب مشاركة أي أدوات أو أطباق أو أكواب مع طفلك

تجنب التقاط المناديل المستعملة

قم بتطهير الأسطح التي يلمسها طفلك في المطبخ أو الحمام

غسل ملابسهم وأغطية فراشهم بعد انتهاء البرد