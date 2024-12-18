شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرد فى المنزل بطرق عديدة منها الفيتامينات وأقراص الاستحلاب والان مع تفاصيل الخبر

علاج البرد من أكثر الأشياء التى يبحث عنها الجميع فى فصل الشتاء، ولن يؤدى علاج أعراض البرد مثل التهاب الحلق والكحة إلى اختفاء نزلات البرد تماماً، لكنه سيساعدك على الشعور بتحسن، وفى هذا التقرير نقدم كيفية علاج البرد فى المنزل بطرق بسيطة، بحسب موقع "ماونت سايناى".

علاج البرد فى المنزل

علاج البرد يمكن أن يكون بتناول الأدوية المسكنة وخوافض الحرارة لخفض الحمى وتسكين آلام العضلات.

علاج البرد بالأدوية

عند تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية:

- تحقق من الملصق لمعرفة الجرعة المناسبة.

- اتصل بالطبيب إذا كنت بحاجة إلى تناول هذه الأدوية أكثر من 4 مرات فى اليوم أو لأكثر من 2 أو 3 أيام.

- قد تساعد أدوية البرد والسعال التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف الأعراض لدى البالغين والأطفال الأكبر سنًا.

- لا تعطي أدوية السعال والبرد التي لا تستلزم وصفة طبية للأطفال دون سن 4 سنوات، حيث يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة.

- بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل إعطاء طفلك أدوية البرد التى لا تستلزم وصفة طبية.

- إذا كنت تتناول أدوية بوصفة طبية لمشكلة صحية أخرى، فاسأل الطبيب عن أدوية البرد التى لا تستلزم وصفة طبية والتى تعتبر آمنة بالنسبة لك.

- تستخدم العديد من أدوية السعال والبرد التى لا تستلزم وصفة طبية متعددة الأعراض أكثر من دواء واحد.

- بدلاً من شراء علاجات لا تستلزم وصفة طبية تحتوى على أدوية متعددة، عالج كل عرض على حدة بهذه الطريقة تعرف مقدار ما تتناوله من كل دواء.

- إذا اخترت هذه الأدوية فتأكد من قراءة الملصقات بعناية للتأكد من عدم تناول الكثير من أى دواء واحد.

علاج أعراض البرد

- يمكن أن يساعد مزيل الاحتقان الأنفى فى تخفيف احتقان الأنف وسيلان الأنف.

- يمكن أن تساعد أقراص استحلاب الحلق أو البخاخات في تخفيف التهاب الحلق.

السعال هو طريقة جسمك لإخراج المخاط من رئتيك، لذا استخدم أدوية السعال فقط عند الحاجة.

يمكن أن يساعد مثبط السعال إذا كان السعال يمنعك من الحصول على قسط كافٍ من الراحة أو النوم ليلاً.

إذا كنت تسعل مخاطًا سميكًا، فقد يساعدك دواء السعال، فهو يخفف المخاط، لذا يسهل إخراجه بالسعال.

نصائح لعلاج البرد

أشياء أخرى يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف نزلات البرد..

- اشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى الخالية من الكافيين تفقد الكثير من السوائل بسبب السعال ونفخ أنفك، وهذا سيساعدك على البقاء رطبًا.

- استخدم المضمضة بالماء الدافئ والملح للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق.

- ادعم نفسك بالوسائد ليلاً للمساعدة في تخفيف السعال حتى تتمكن من النوم.

- قد يساعد جهاز الترطيب في تخفيف الأعراض. اتبع جميع التعليمات الخاصة بتنظيف الجهاز.

- استنشق البخار عن طريق الاستحمام بالماء الساخن، أو وضع رأسك تحت منشفة وفوق وعاء من الماء الساخن.

- خذ وقتًا للراحة والحصول على قسط كبير من النوم.

- ابتعد عن التدخين السلبي.

- اشرب الكثير من السوائل، واحصل على قسط كافٍ من النوم، وابتعد عن التدخين السلبي.

- يمكن أن يكون الصفير أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد إذا كنت تعاني من الربو.

- استخدم جهاز الاستنشاق الخاص بك كما هو موصوف إذا كنت تعاني من الصفير.

- راجع طبيبك على الفور إذا أصبح من الصعب عليك التنفس.

- لا تطلب من طبيبك المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد الشائعة، ضع في اعتبارك أن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا، ولن تعالج نزلات البرد الشائعة، التي تسببها الفيروسات.