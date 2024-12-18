شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرد .. 5 مشروبات تحارب التهاب الحلق والكحة والان مع تفاصيل الخبر

مع موجات البرد يأتي موسم البرد والسعال، ويمكن أن يكون التهاب الحلق، وهو غالبًا أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد أو السعال، غير مريح ومزعج للغاية، حيث يجعل الألم أو الكحة في الحلق من الصعب البلع والتحدث وفي بعض الأحيان حتى التنفس.

في حين أن هناك العديد من الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، يلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاجات المنزلية، خاصة المشروبات الطبية، ووفقا لموقع "healthsite"، لا تساعد هذه العلاجات الطبيعية في تهدئة التهاب الحلق فحسب، بل تعزز أيضًا العافية العامة.

يعد خليطا دافئا من العسل والليمون من أفضل العلاجات المنزلية لالتهاب الحلق، يُعرف العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا ويساعد في تغطية الحلق، مما يوفر راحة سريعة من التهيج، يحتوى الليمون على فيتامين سي، الذي يعزز جهاز المناعة.

لتحضير هذا العلاج، ما عليك سوى مزج ملعقتين كبيرتين من العسل مع عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ، لا يساعد هذا المشروب المريح على تخفيف الألم فحسب، بل يحافظ أيضًا على ترطيبك، وهو أمر مهم بشكل خاص عندما تكون تحت الطقس.

يعد شاي الزنجبيل من العلاجات المنزلية القوية لأعراض البرد والسعال، حيث يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات يمكنها تخفيف التورم في الحلق وتقليل الانزعاج، كما أنه يعمل كمزيل طبيعي للاحتقان، وينظف الممرات الأنفية. لتحضيره، قم بتقطيع جذر الزنجبيل الطازج واتركه منقوعًا في الماء المغلي لمدة 10 دقائق تقريبًا، يمكن أن يعزز إضافة العسل النكهة ويزيد من التأثيرات المهدئة.

حليب الكركم، المعروف باسم "الحليب الذهبي"، هو علاج تقليدي للعديد من الثقافات منذ قرون، حيث يتميز الكركم باحتوائه على الكركمين، الذي يتمتع بفوائد قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لتحضير حليب الكركم، قم بتسخين كوب من الحليب، ثم أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع قليل من الفلفل الأسود لتحسين الامتصاص. تحليته بالعسل يجعله طعمه أفضل، اشربه قبل النوم يمكن أن يهدئ حلقك ويعزز النوم بشكل أفضل، وهو أمر بالغ الأهمية للتعافي.

الغرغرة بالماء المالح هي طريقة مباشرة ولكنها فعالة لتخفيف التهاب الحلق، يساعد الملح على سحب السوائل الزائدة من الأنسجة الملتهبة، مما يقلل من التورم وعدم الراحة، للغرغرة بالماء المالح، قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في الماء الدافئ، قم بالغرغرة لمدة 30 ثانية ثم ابصقها، يمكنك تكرار ذلك عدة مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج، فهى طريقة سهلة وسريعة لتخفيف آلام الحلق دون الحاجة إلى مكونات فاخرة.

يمكن لمجموعة متنوعة من شاي الأعشاب أن توفر أيضًا راحة من أعراض البرد والسعال، مثلا يتمتع شاي البابونج بتأثيرات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة حلقك.

يحتوى شاى النعناع على المنثول، الذي يعمل كمزيل طبيعي للاحتقان ويمكن أن يقلل من تهيج الحلق، لتحضير شاي الأعشاب هذا، انقع الأعشاب في الماء الساخن لمدة خمس دقائق تقريبًا، يمكن أن يعزز إضافة العسل المذاق ويوفر فوائد مهدئة إضافية، شرب شاي الأعشاب طوال اليوم يحافظ على ترطيبك ويدعم عملية الشفاء.