شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحوامل.. إزاى تحافظى على صحتك وتتجنبى العدوى في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون الشتاء قاسيًا على النساء الحوامل بسبب البرد وكل التحديات التي يجلبها، وبالنسبة للأمهات الحوامل، يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى انخفاض المناعة، مما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا، بالنسبة لهؤلاء الأمهات، قد يكون الشتاء مرهقًا للغاية، ويبدو التعب والإجهاد أسوأ، وغالبًا ما يكون من الصعب الالتزام بالروتين مثل العناية الذاتية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأيام الأقصر والبقاء في الداخل إلى تقلبات مزاجية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أعطى الأولوية للصحة وانتبهى لأعراض العدوى الشتوية

يتزامن موسم الأنفلونزا مع ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى في فصل الشتاء، وهو ما قد يكون مزعجًا بشكل خاص للنساء الحوامل، اللاتى يكن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أثناء الحمل، وذلك لأن الحمل يضعف المناعة، مما يجعل الأنفلونزا واحدة من هذه الأمراض المعدية، ولكن في حين أن بعض المخاطر موجودة، إلا أنه يمكن التخفيف منها بسهولة من خلال الرعاية المناسبة لضمان صحة الأم والجنين.

الفيتامينات الضرورية للأمهات الحوامل

يجب الانتباه إلى نقص فيتامين د، وهو أمر شائع جدًا خلال فصل الشتاء وله تأثير ضار على النساء الحوامل والأمهات الجدد خاصة بسبب متطلباتهن العالية في الجسم، ونقص فيتامين د في الشتاء يمكن أن يؤثر سلبًا على التغذية قبل الولادة، وتعاني معظم الأمهات وأطفالهن من نقص فيتامين د المعروف باسم "فيتامين أشعة الشمس" لأن ضوء الشمس هو مصدره الرئيسي، وهذا هو الوقت من العام حيث يمكن أن تنخفض مستويات فيتامين د بشكل أكبر لأن الأيام تكون أقصر خلال فصل الشتاء وأشعة الشمس فوق البنفسجية أضعف.

وفيتامين د مهم في عملية امتصاص الكالسيوم اللازم لصحة العظام ونمو عظام الطفل وأسنانه وجهازه المناعي، وأثناء الحمل، قد يسبب نقص فيتامين د مضاعفات تشمل سكري الحمل وتسمم الحمل وانخفاض وزن الأطفال عند الولادة، وقد يؤدي نقص فيتامين د إلى زيادة خطر إصابة الطفل بالكساح وتأخر نمو الهيكل العظمي، بالإضافة إلى فيتامين د، يمكن أن تتأثر التغذية العامة قبل الولادة بالطقس البارد أيضًا، وغالبًا ما يؤدي الميل العام إلى تناول الأطعمة المريحة عالية السعرات الحرارية خلال فصل الشتاء إلى عادات غذائية سيئة تؤدي إلى اختلال التوازن الغذائي، وقد يحرم هذا النساء الحوامل من العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد وحمض الفوليك وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعد ضرورية لنمو دماغ الجنين والجهاز العصبي.

يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا فكلما تناولت طعامًا صحيًا، كلما كنت أكثر أمانًا

يجب على النساء الحوامل تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل، ومنتجات الألبان المدعمة، وصفار البيض، والمكملات الغذائية التي يوصى بها الطبيب، ويجب السماح بالتعرض الآمن لأشعة الشمس أثناء الأنشطة الخارجية في جميع الأوقات، بما في ذلك في الأشهر الباردة.

ومن المهم بنفس القدر الحفاظ على الصحة للحصول على جهاز مناعي جيد خلال هذه الفترة الحساسة، ويجب أن تكون الأنظمة الغذائية التي تحتوي على مثل هذه العناصر الغذائية اللذيذة مثل فيتامين سي والزنك ومضادات الأكسدة الكاملة محور اهتمام النساء الحوامل، كما أن إضافة منتجات مثل البرتقال والسبانخ والمكسرات والحبوب الكاملة إلى القائمة من شأنه أن يساعد أيضًا.

ومن المهم أيضًا الترطيب اليومي وعدم نسيان شرب الماء، بالإضافة إلى النوم الجيد وممارسة أنشطة تخفيف التوتر مثل اليوجا والتأمل، التي تعزز جهاز المناعة في الجسم بشكل طبيعي.