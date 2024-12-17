شكرا لقرائتكم خبر عن 10 كيلو فى 8 أسابيع.. خبيرة تقدم نظاما غذائيا لأيام الأسبوع لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

يتطلب إنقاص الوزن اتباع نهج متعدد الأوجه، مع التركيز على خلق نمط حياة صحي من خلال موازنة النظام الغذائي وممارسة الرياضة، وهذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

أشار التقرير إلى أنه يلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في أي رحلة لفقدان الوزن، حيث يعد البروتين مكونًا أساسيًا في معظم الحميات، ولكن ماذا لو كنت شخص نباتيًا؟.. شاركت أخصائية التغذية نيهة باريهار في مستشفيات الهند خطة نظام غذائي نباتي لمدة 7 أيام ، توضح كيفية فقدان 10 كيلو في 8 أسابيع فقط، وهذه الخطة دقيقة ومتوازنة حيث تضمنت أيضًا ترطيبًا كافيًا من خلال دمج الماء لإزالة السموم، وهي:

-اليوم الأول

ابدأ اليوم الأول بالماء مع المكسرات، وتناول وجبة الإفطار مع حبة البركة، ثم تناول الموز في منتصف الصباح، أي بعد مرور ساعتين، واقترحت نيها تناول الأرز والخضراوات والكاري واللبن والسلطة في الغداء. أما بالنسبة للوجبة الخفيفة، فيمكن إضافة اللبن الرائب. ويشمل العشاء قمح مسلوق، وينتهي اليوم بكوب من الماء الفاتر قبل النوم.

-اليوم الثاني

ابدأ بشرب ماء الكمون ومزيج من بذور عباد الشمس واليقطين. وفي وجبة الإفطار، أوصت بتناول الكينوا النباتية المغذية، ويمكن إشباع الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف الصباح بمكعبات البابايا الطازجة، ويتضمن الغداء مزيجًا صحيًا ، وللحصول على وجبة خفيفة، استمتع بماء جوز الهند الطازج. ويتضمن العشاء طبقًا شهيًا من دقيق الشوفان مع النعناع، وقبل النوم، كما هو معتاد، أنهِ اليوم بكوب من الماء الفاتر.

-اليوم الثالث

ابدأ الصباح بماء حبة البركة الدافئ وخمس حبات من اللوز المنقوع، ولتناول الإفطار، استمتع بوجبة الجزر والبازلاء الخضراء ، و لتناول وجبة خفيفة في منتصف الصباح، تناول برتقالة ، و يتكون الغداء من الخضار مع الأرز البني والعدس، وجبة خفيفة صحية من القمح بالحليب خالي الدسم، و يتكون العشاء من كاري الخضار المختلط قليل الزيت مقترنًا بروتي باجرا، وقبل الذهاب إلى الفراش، احتسِ ماء الدافئ لإكمال اليوم.

-اليوم الرابع

ابدأ الصباح بماء حبة البركة وخليط البذور، و لتناول الإفطار، اقترحت نيها القمح المسلوق ، و لتناول وجبة خفيفة في منتصف الصباح، استمتع بالجوافة الطازجة، ولتناول الغداء، تناول أرز وعدس، وللحصول على وجبة خفيفة، يعد اللبن الرائب خيارًا رائعًا، و يتكون العشاء من وعاء من الخضار المسلوق والمطهوة على البخار، مع الجبن المشوي. قبل النوم، اشرب الشاي الأخضر.

-اليوم الخامس

ابدأ يومك بمشروب منقي من السموم من ماء الكركم والفلفل الأسود مع مزيج غني بالمغذيات من اللوز والجوز، و لتناول الإفطار، أوصت نيهة بتناول الجبن خالي الدسم والملح، وكوجبة خفيفة في منتصف الصباح، استمتع بتفاحة بقشرها للحصول على المزيد من الألياف، و لتناول الغداء، استمتع بطبق دسم من اللحم والأرز وسلطة الكرنب ، و لتناول العشاء، استمتع بطبق الخضراوات مع صلصة الطماطم الحامضة، وتناول كوبًا من شاي الكمون والشمر والكزبرة قبل النوم.

-اليوم السادس

ابدأ يومك بكوب من ماء الحلبة بمزيج بذور ، و لتناول الإفطار، تناول الشوفان الصحي المليء بالبروتين ، يمكنك إشباع الرغبة الشديدة في منتصف الصباح مرة أخرى بالموز، و لتناول الغداء، تناول الأرز والعدس بالسبانخ واللبن الرائب وسلطة طازجة، ولتناول وجبة خفيفة، تناول القمح بالحليب، و العشاء دالًا اللحوم المشوية، عند الانتهاء من اليوم، احتسي كوبًا من شاي الكمون والشمر والكزبرة.

-الخليج 365

ابدأ صباحك بشرب ماء وحفنة من بذور اليقطين، و لتناول الإفطار، استمتع بتناول شيلا الخضار مع صلصة الفول السوداني، وفي منتصف الصباح هو الوقت المثالي للاستمتاع بالكمثرى الناضجة، يشتمل الغداء على كاري مع الكينوا وسلطة الخضار المختلطة المنعشة المرشوشة بالليمون، و للحصول على وجبة خفيفة مرضية، استمتع بـ 30 جرامًا من اللحوم، ويشمل العشاء باذنجان مشوي مع شريحة من الدجاج المشوي .