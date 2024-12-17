شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط صبغات ومنتجات فرد الشعر بسرطان الثدى.. ما عوامل الخطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار تطور صناعة التجميل، أصبح النقاش حول سلامة المنتجات التجميلية محل تساؤل، وفهم التأثيرات المترتبة على استخدام هذه المنتجات أمر ضروري لاتخاذ قرارات تعطي الأولوية لكل من الجمال والصحة.

كشفت دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة البريطانية " NIH"، عن وجود ارتباط مثير للقلق بين استخدام صبغات الشعر الدائمة وأدوات فرد الشعر الكيميائية وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، بالنسبة للاتى تعد هذه المنتجات من العناصر الأساسية في نظامهن التجميلي، ولكن من الأهمية بمكان أن نأخذ في الاعتبار آثارها طويلة المدى على صحتنا.

ماذا تقول الدراسة

نُشرت الدراسة في المجلة الدولية للسرطان وقد استكشفت الروابط المحتملة بين السرطان ومنتجات الشعر الكيميائية، ونظرت في بيانات 46709 امرأة في دراسة Sister Study، وهي دراسة طويلة الأمد تركز على النساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، وهدفت الدراسة إلى استكشاف كيف يمكن لمنتجات الشعر المختلفة أن تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدى.

وبحسب الدراسة، تحتوى منتجات الشعر على مركبات تعطل الغدد الصماء (EDC) ومواد مسرطنة قد تكون ذات صلة بسرطان الثدي بين النساء، وEDC هي مادة تتداخل مع النظام الهرموني في الجسم ويمكنها محاكاة الهرمونات أو منعها، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل مشاكل الإنجاب وبعض أنواع السرطان، في حين أن المواد المسرطنة هي عوامل يمكن أن تسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي أو تعطيل العمليات الخلوية الطبيعية في الجسم.

وقد تبين أن النساء اللاتي استخدمن صبغة الشعر الدائمة كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 9% مقارنة بغير المستخدمات.

كما أن استخدام منتجات فرد الشعر الكيميائية يشكل مخاطر كبيرة، فوفقًا للدراسة، فإن النساء اللاتي يستخدمن هذه المنتجات كل خمسة إلى ثمانية أسابيع على الأقل لديهن خطر أعلى بنسبة 30% للإصابة بسرطان الثدي، وقد لوحظ هذا الخطر المتزايد لدى النساء من جميع الأعراق.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بسرطان الثدي؟

يمكن تصنيف عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى عوامل لا يمكن تغييرها وعوامل يمكن التأثير عليها من خلال اختيارات نمط الحياة، فهم هذه العوامل أمر بالغ الأهمية للوقاية والكشف المبكر.يزداد الخطر مع تقدم العمر وخاصة بعد سن الخمسين.

إصابة قريبة أو أم أو أخت أو ابنة بسرطان الثدي تزيد من خطر الإصابة بشكل كبير، كما تزيد الطفرات الجينية من قابلية الإصابة.

النساء اللاتي سبق لهن الإصابة بسرطان الثدي أو بعض حالات الثدي غير السرطانية هن الأكثر عرضة للخطر.

ما هي أعراض سرطان الثدي؟

قد يظهر سرطان الثدي أعراضًا مختلفة، والوعي بهذه العلامات أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر عنه، فيما يلي بعض الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها.

ـ غالبًا ما يكون ظهور كتلة جديدة في الثدي أو تحت الإبط هو أول الأعراض الملحوظة، وقد تكون صلبة أو لينة وقد لا تكون مؤلمة دائمًا.

ـ التغييرات الملحوظة في حجم أو شكل أو مظهر أحد الثديين أو كليهما بمثابة علامة تحذيرية.

ـ تشير التغييرات في مظهر الحلمة، مثل الالتفاف إلى الداخل أو الحلمة المقلوبة أو ظهور طفح جلدي، إلى وجود مشكلة.

ـ يجب مراجعة الطبيب عند تسرب أي سوائل من الحلمة لا علاقة لها بالرضاعة أو الحمل، وخاصة إذا كانت تحتوي على دم.