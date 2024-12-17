شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعد العطش الشديد من أعراض مرض السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعراض مرض السكر قد تشعرك بالقلق، ولكن ظهور بعض أعراض مرض السكر لا يعني بالضرورة إصابتك بالمرض، ولكن يجب عليك دائمًا الاتصال بالطبيب عند ظهور أي منها.

أعراض مرض السكر

ـ الذهاب للتبول كثيرًا خاصةً في الليل.

ـ العطش الشديد.

ـ الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

ـ فقدان الوزن دون محاولة.

ـ استغراق الجروح والإصابات وقتا أطول للشفاء.

ـ عدم وضوح الرؤية.

ـ زيادة الجوع.

وفقا لموقع " diabetes" يمكن أن تؤثر هذه الأعراض على أي شخص - بالغًا كان أو طفلًا، لكن بعضها أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع الأول، ويمكن أن تظهر بسرعة كبيرة.

أعراض مرض السكر الأكثر شيوعاً

لا تكون أعراض مرض السكر متماثلة لدى الجميع، فقد تعاني من أعراض أخرى وقد لا تتطابق الأعراض التي تعاني منها تمامًا مع أعراض شخص آخر، ومع ذلك، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا التي يعاني منها العديد من الأشخاص المصابين بمرض السكر هي زيادة العطش والتبول كثيرًا والشعور بالتعب وفقدان الوزن.

لماذا تحدث أعراض مرض السكر

تحدث أعراض مرض السكر لأن بعض أو كل الجلوكوز يبقى في الدم، ولا يتم استخدامه كوقود للطاقة، ويحاول الجسم خفض مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق طرد الجلوكوز الزائد من الجسم في البول، مما يجعلك تشعر بالعطش أكثر.

عوامل خطر الإصابة بمرض السكر

يتعرض بعض الأشخاص لخطر الإصابة بمرض السكر أكثر من غيرهم، واعتمادًا على نوع مرض السكر، قد يكون هذا بسبب عرقهم أو جيناتهم أو حتى خيارات نمط حياتهم، وتُعرف هذه باسم عوامل الخطر للإصابة بمرض السكر، معرفة عوامل الخطر، وما إذا كانت تؤثر عليك، يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى القيام بشيء لتقليل مخاطر الإصابة .

مخاطر تجاهل مرض السكر

من الصعب تجاهل علامات مرض السكر من النوع الأول لأن الأعراض قد تظهر بسرعة كبيرة في كثير من الأحيان، ولكن تركه دون علاج قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك الحماض الكيتوني السكري، والذي قد يؤدي إلى غيبوبة قاتلة محتملة.

على الرغم من أن أغلب المصابين بمرض السكر من النوع الأول يتم تشخيصهم في مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ المبكرة، إلا أن الأعراض تكون متشابهة في أي عمر. وقد لا يتعرف البالغون المصابون بمرض السكر من النوع الأول على أعراض مرض السكري لديهم بنفس سرعة الأطفال، مما قد يعني تأخير تشخيصهم وعلاجهم.

يمكن عدم معرفة إصابتك بمرض السكر من النوع 2 لأنه يتطور بشكل أبطأ، وخاصة في المراحل المبكرة، حيث قد يكون من الصعب اكتشاف الأعراض، لكن مرض السكر غير المعالج يؤثر على العديد من الأعضاء الرئيسية، بما في ذلك القلب والأوعية الدموية والأعصاب والعينين والكلى.

يمكن أن يساعد التشخيص المبكر وإدارة مستويات السكر في الدم في منع هذه المضاعفات.