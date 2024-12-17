5 نصائح للحفاظ على راحة العينين خلال الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين، أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية جديدة تهدف إلى توعية الأفراد بطرق فعّالة لتجنب إرهاق العين الناتج عن الاستخدام الطويل للشاشات.

وقد قدمت الوزارة عدة إرشادات صحية مهمة للحفاظ على راحة العينين خلال الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية.

تضمنت التوصيات ما يلي:

1. ضبط سطوع الشاشة بحيث يكون في مستوى آمن ومريح للعين.

2. الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن 70 سم بين المستخدم والشاشة.

3. اتباع قاعدة 20-20-20 التي تتطلب أخذ استراحة كل 20 دقيقة، بالنظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

4. تكبير حجم النصوص على الأجهزة لضمان قراءة مريحة دون إجهاد العين.

5. استخدام قطرات العين عند الحاجة لتجنب جفاف العينين.

وأكدت الوزارة عبر شعار الحملة “عش بصحة” على أهمية تعزيز العادات الصحية في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الإرشادات يساعد في تقليل مشكلات العين الناتجة عن الاستخدام المفرط للشاشات.

ودعت الوزارة جميع الأفراد، خاصة العاملين على أجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة، إلى الالتزام بهذه الإرشادات لتحقيق صحة بصرية أفضل.

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