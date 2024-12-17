مسؤول بوزارة الصحة: مكافحة العدوى ساهمت في زيادة جودة خدمات الرعاية وارتفاع معدلات العلاج للمرضى

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قال د. عبدالمجيد المطيري ـ نائب المدير العام لمكافحة العدوى بوزارة الصحة – إن مكافحة العدوى ساهمت في زيادة جودة خدمات الرعاية للمراجعين وارتفاع معدلات العلاج للمرضى بدون عدوى وتقليل فترات الإقامة بالمستشفى وبالتالي خفض التكاليف.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية، أن مكافحة العدوى تقاس على المستوى الوطني من خلال المنصات الإلكترونية بمراقبة جميع المعدلات الوطنية، وإدارات المكافحة بفروع الوزارة.

وذكر أن النجاح في مكافحة العدوى والإشادة العالمية يعتبر تجربة واختبار لقدرة المملكة على مواجهة جميع أنواع العدوى بالمنشآت الصحية.

وأفاد بأنه تم تسجيل انخفاض بعدوى مجرى الدم في العناية المركزة بنسبة 48% من الوضع في العام 2021، مضيفا: “ومن أسباب نجاح وزارة الصحة في المكافحة، العمل وفق المعايير والمعدلات العالمية”.

https://x.com/YaHalaShow/status/1868724607831707832?t=yX3lvO_nkga2dQ_Cn1S8lQ&s=19

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