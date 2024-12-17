شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الشهية العصبى.. ماذا يحدث عندما يتحول تناول الطعام الصحى إلى هوس؟ والان مع تفاصيل الخبر

رغم أنه من الجيد أن تكون منتبهًا للطعام الذي تتناوله، فإن الهوس غير الصحي والتعلق بتناول الطعام "الصحى" بشكل مبالغ فيه يؤدي إلى اضطراب في الصحة النفسية، يُعرف باسم فقدان الشهية العصبي، بحسب موقع "تايمز ناو".

يمكن أن يكون لاضطراب الطعام هذا، مثل جميع الاضطرابات الأخرى، عواقب تهدد الحياة ولا ينبغي الاستخفاف بها، لأنه يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية وفقر الدم وانخفاض المناعة والقلق الشديد وحتى العزلة الاجتماعية.

يُطلق على هذه الحالة اضطراب الأكل الذي يشمل هوس بالأكل الصحي.

من الجيد تناول طعام صحي ومغذي وطازج - سواء لصحتك الجسدية أو العقلية. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص، يصبح هذا التركيز هوسًا يتطور ببطء إلى اضطراب في الأكل يعرف باسم فقدان الشهية العصبي.

تؤدي هذه الحالة المعقدة أيضًا إلى العديد من مشكلات الصحة العقلية الأخرى مثل اضطراب الوسواس القهري واضطرابات الأكل الأخرى.

ما هو اضطراب الشهية العصبي؟

اضطراب الأكل الذي ينطوي على هوس بالأكل الصحي، وقد صيغت الحالة لأول مرة في عام 1997 يشتق المصطلح من الكلمتين اليونانيتين "orthos" والتي تعني "الصحيح" و"orexis" والتي تعني "الشهية".

على عكس اضطرابات الأكل الأخرى، يدور اضطراب الأكل العصبي حول جودة الطعام وليس الكمية؛ يركز الأشخاص المصابون بهذه الحالة في الغالب على صحة الطعام المتصور بدلاً من فقدان الوزن أو النحافة.

وأكد الأطباء إن المصابين بهذه الحالة يظهرون هوسًا شديدًا بـ "نقاء" أو "نظافة" أطعمتهم، بالإضافة إلى هوس بفوائد الأكل الصحي.

تقول الدراسات أن غالبية النباتيين لديهم معدلات أعلى من اضطراب الأكل العصبي ومع ذلك، فمن المعروف أيضًا أن اختيار هؤلاء الأشخاص أن يكونوا نباتيين هو مجرد أحد أعراض اضطراب فقدان الشهية العصبي وليس سببًا له.

علامات وأعراض فقدان الشهية للطعام

على الرغم من عدم وجود معايير تشخيصية رسمية لفقدان الشهية للطعام، إلا أن هناك بعض العلامات والأعراض التي قد تظهر على الشخص المصاب بهذه الحالة، مثل:

-الخوف الشديد من الأطعمة غير الصحية وتجنبها

-الوسواس بالأطعمة الصحية والمغذية

-عدم القدرة على الانحراف عن نمط معين من الأكل

-اتباع نمط غذائي بشكل مهووس

-استبعاد مجموعات كبيرة من الطعام على الرغم من عدم وجود سبب طبي أو ديني أو ثقافي للقيام بذلك

-قضاء كل وقتك في التخطيط وشراء وإعداد وجبات صحية

-إظهار اهتمام غير عادي أو وجهة نظر مفرطة لعادات الأكل لدى الآخرين

-فقدان الوزن بطريقة غير صحية - بسبب تقييد الطعام

ما الذي يسبب فقدان الشهية للطعام؟

وفقًا للأطباء، فإن الأشخاص الذين يبدأون ببساطة في تعديل أنظمتهم الغذائية بهدف تحسين صحتهم ويبالغون في ذلك، يصيبهم الهوس بالطعام بشدة. بمرور الوقت، يمكن أن تتطور النوايا الحسنة والاهتمام بدعم الصحة إلى مشكلة صحية عقلية غير صحية.

على الرغم من أن الخبراء ليسوا متأكدين مما يسبب الهوس بالطعام على وجه التحديد، إلا أن العديد من العوامل تبدو وكأنها تلعب دورًا في تطوره. بعض هذه العوامل تشمل:

الميول القهرية تجاه الطعام

في كثير من الحالات، يقول الأطباء إن الهوس بالطعام يتجلى كطريقة أكثر قبولًا اجتماعيًا لتقييد الطعام الذي تعتبره غير صحي.

القلق

الأفراد الذين لديهم تاريخ من القلق والتوتر هم أكثر عرضة للإصابة باضطراب الأكل هذا.

العوامل الاجتماعية

يقول الخبراء إن العوامل الاجتماعية مثل زيادة المعرفة بالتغذية، والدخل الأعلى، والقدرة على الوصول إلى الأطعمة النظيفة يمكن أن تدفعك إلى تطوير فقدان الشهية للطعام

مشاكل الوزن

يرتبط العديد من الأشخاص الذين يواجهون وصمة العار أو التحيز بسبب الوزن أيضًا بسلوكيات مرتبطة بفقدان الشهية للطعام

كيف يؤثر فقدان الشهية للطعام على حياتك اليومية؟

يتسبب فقدان الشهية للطعام في العديد من الآثار الصحية السلبية:

سوء التغذية الشديد

فقر الدم

معدل ضربات القلب البطيء بشكل غير طبيعي

مشاكل الهضم

اختلال التوازن الهرموني

الضعف

ضعف الجهاز المناعي

القلق الشديد والتوتر

العزلة الاجتماعية