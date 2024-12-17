شكرا لقرائتكم خبر عن لو لسه معملتيش الاختبار.. علامات شائعة تدل على أعراض الحمل والان مع تفاصيل الخبر

أعراض الحمل، قد تختلف علامات الحمل المبكر من سيدة لأخرى، وقد تشعرين بتغيرات في جسمك قبل أن تعرفي أنك حامل أو قد لا تلاحظين أي أعراض على الإطلاق، وتشمل أعراض الحمل المبكرة غياب الدورة الشهرية، والحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وآلام الثدي، والشعور بالتعب والغثيان الصباحي، وفقًا لتقرير موقع "كليفيلاند كلينيك".

أعراض الحمل.. الشائعة:

تختلف أعراض الحمل لدى كل امرأة في أوقات مختلفة، لذلك من المهم عدم مقارنة حملك بحمل امرأة أخرى لأن أعراض الحمل قد تختلف بشكل كبير، وهناك العديد من علامات الحمل المبكر التي قد تظهر عليك أو لا تظهر.. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

غياب الدورة الشهرية

أعراض الحمل الشائعة والمهمة هي غياب الدورة الشهرية، حيث بمجرد حدوث الحمل، ينتج جسمك هرمونات توقف التبويض وتساقط بطانة الرحم، وهذا يعني أن دورتك الشهرية توقفت ولن تأتيك الدورة مرة أخرى إلا بعد ولادة طفلك، ولكن غياب الدورة الشهرية ليس دائمًا علامة على الحمل، فقد تغيب دورتك الشهرية أيضًا بسبب الإجهاد، وممارسة الرياضة المفرطة، واتباع نظام غذائي قاسى لإنقاص الوزن، واختلال التوازن الهرموني وعوامل أخرى قد تسبب دورات غير منتظمة .

الذهاب المتكرر إلى الحمام

أعراض الحمل الشائعة أيضًا تشمل الحاجة المتكررة للذهاب إلى الحمام، وكثرة التبول، وذلك لأنه أثناء فترة الحمل، يزداد إمداد جسمك بالدم، وتقوم الكلى بتصفية الدم وإزالة الفضلات الزائدة، حيث تخرج هذه الفضلات من جسمك على شكل بول، وكلما زاد الدم في جسمك، كلما زاد عدد مرات التبول لديك.

الشعور بالتعب

أعراض الحمل الشائعة أيضًا الشعور بالتعب الشديد خاصة في بداية الحمل، وتحدث هذه العلامة بسبب ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون، وعلى غرار أعراض الحمل المبكرة الأخرى، يميل التعب إلى التحسن في الثلث الثاني من الحمل (بعد الأسبوع الثالث عشر من الحمل)، ومع ذلك، فإنه يعود في الثلث الثالث من الحمل لدى العديد من النساء.

الغثيان الصباحي

أعراض الحمل الشائعة هو الغثيان ورغم أنه شائع حدوثه في الصباح عند الاستيقاظ، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي وقت من النهار أو الليل، ويمكن أن يحدث الغثيان في وقت مبكر يصل إلى أسبوعين من الحمل، ولا تعاني كل امرأة من الغثيان وهناك مستويات مختلفة منه، ويمكنك الشعور بالغثيان دون قىء، ويتقيأ حوالي نصف النساء الحوامل بسبب الغثيان، وعلى الرغم من أن الغثيان أثناء الحمل أمر طبيعي إلى حد ما، إلا أنه قد يكون مشكلة إذا أصبت بالجفاف، ويمكن للنساء اللاتى لا يستطيعن الاحتفاظ بالطعام والسوائل بسبب الغثيان الشديد أن يصابوا بحالة تسمى القيء الحملي، وقتها يجب استشارة الطبيب على الفور إذا كنت تعانين من الغثيان الشديد والجفاف .

ألم الثديين أو تورمهما

أعراض الحمل.. قد تشعر بعض النساء بآلام أو تور الثديين خاصة عند لمسهما أثناء الحمل، وقد يكون الألم مشابهًا للألم الذي تشعرين به قبل الدورة الشهرية، ولكن بدرجة أكبر، وقد تبدأ الهالة المحيطة بالحلمة أيضًا في التحول إلى اللون الداكن وتتضخم، وهذا الألم مؤقت ويختفي بمجرد أن يعتاد جسمك على الهرمونات المتزايدة، وقد تلاحظين أيضًا أن ثدييك أصبحا أكبر حجمًا.

تذكري أن الطريقة الوحيدة للتأكد من أنك حامل هي إجراء اختبار الحمل أو أن يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية .

أعراض الحمل.. الأقل شيوعًا:

النزيف الخفيف ويسمى أيضًا نزيف الانغراس.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام والجوع المستمر والنفور من الطعام.

الشعور بطعم معدني في فمك.

الصداع والدوار.

تشنجات خفيفة تشبه تشنجات الدورة الشهرية.

تقلبات المزاج.

الانتفاخ.

حب الشباب أو تغيرات تظهر على البشرة.