شكرا لقرائتكم خبر عن اكتئاب الشتاء.. 6 أطعمة غنية بهذا المعدن لتحسين مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

يجلب الشتاء البهجة والفرح للكثيرين، ولكن بالنسبة للآخرين، قد يكون الموسم مصدرًا للكآبة، ومع انخفاض درجات الحرارة وقلة توفر الشمس، يجد الكثيرون أنفسهم يتصارعون مع مزاجهم وصحتهم العقلية، وهذا ليس مجرد كسل أو حزن، بل هو شكل من أشكال الاكتئاب، والذي يسمى الاضطراب العاطفي الموسمي، وقد تبدأ الأعراض في الخريف وتستمر طوال فصل الشتاء، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

وتشمل بعض أعراض اكتئاب الشتاء الشعور بالخمول أو الحزن أو الاكتئاب معظم اليوم، كل يوم تقريبًا، وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها ذات يوم، وانخفاض الطاقة والشعور بالخمول، ومشاكل النوم، والرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات، والإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، وصعوبة التركيز، واليأس، وانعدام القيمة، والشعور بالذنب، ووجود أفكار بعدم الرغبة في العيش.

بصرف النظر عن العلاج بالضوء والعلاج النفسي والأدوية، يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في التعامل مع هذا الشكل من الاكتئاب، وهنا يأتي دور الماغنيسيوم في درء كآبة الشتاء، ويعتبر المغنيسيوم من العناصر التي تساعد على الشعور بالسعادة ويلعب دورًا مهمًا في تنظيم الحالة المزاجية، كما يساعد على الاسترخاء والمساعدة على النوم، فعندما تكون مستويات المغنيسيوم منخفضة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية معينة، بما في ذلك الاكتئاب، حيث يعتبر المغنيسيوم مطلوب لإنتاج السيروتونين "هرمون السعادة" الذي يحسن الحالة المزاجية ويعزز المرونة العقلية، ويمكن أن يساعد تضمين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في نظامك الغذائي في مكافحة كآبة الشتاء.

فيما يلى.. 6 أطعمة غنية بالمغنيسيوم للوقاية من اكتئاب الشتاء:

الأفوكادو

الأفوكادو يُعزز وظائف المخ والحصول على الجرعة اليومية من المغنيسيوم، وتحتوي ثمرة الأفوكادو متوسطة الحجم على 58 مليجرامًا من المغنيسيوم، وهو ما يمثل 14% من القيمة اليومية، والأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، وهي مفيدة جدًا لصحتك العصبية.

بذور اليقطين

وفقًا لـ Harvard Health، تعد بذور اليقطين واحدة من أفضل مصادر الماغنيسيوم، وهو المعدن المهم الذي يمكن أن يساعد في إطلاق هرمونات السعادة، انقع كوبين من بذور اليقطين النيئة في ماء دافئ مع ملعقة كبيرة من ملح البحر لمدة 7 ساعات أو أكثر قبل استخدامها في العصائر أو زبدة الجوز.

السبانخ

تعتبر الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ مخزنًا للمغنيسيوم وتوفر فوائد عديدة في فصل الشتاء، ويمكن استخدام الخضروات الورقية الخضراء في مجموعة متنوعة من الأطباق.

الفاصوليا السوداء

الفاصوليا السوداء مصدر غني بالمغنيسيوم، حيث يحتوي كوب من الفاصوليا السوداء المطبوخة على 120 ملجم من المغنيسيوم، وهو ما يعادل 29% من القيمة اليومية. كما أنها غنية بالبوتاسيوم والحديد ومصدر رائع للبروتين للنباتيين.

البامية

لا تساعد البامية في التغلب على كآبة الشتاء فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على موازنة نسبة السكر وضغط الدم، حيث يحتوي كوب واحد من البامية النيئة على 57 مليجرامًا من المغنيسيوم.

الحمص

الحمص هو خيار رائع غني بالمغنيسيوم يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي خلال فصل الشتاء، ويوفر كوب واحد من الحمص المطبوخ حوالي 78 مليجرامًا من المغنيسيوم، مما يساهم بنسبة 19% من القيمة اليومية، كما يحتوي الحمص أيضًا على نسبة عالية من البروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة، مما يجعله إضافة مثالية للشوربة أو الوجبات الخفيفة المشوية للحفاظ على الطاقة والمزاج.