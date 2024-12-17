لصحة الحمل والجنين: مشروبات احذري الإفراط في تناولها خلال فترة الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - تعتبر فترة الحمل من أكثر المراحل حساسية في حياة المرأة، حيث تتطلب اهتمامًا خاصًا بنوعية الغذاء والشراب الذي يتم تناوله، لهذا تجيد الكثير من النساء العناية بصحة طعامهن، إلا أن الكثير من الحوامل لا يدركن مدى تأثير المشروبات التي يتناولنها على صحة حملهن ونمو الجنين؛ هناك بعض المشروبات قد تبدو غير ضارة ولكنها تصبح ضارة إذا تم الإفراط في تناولها أثناء الحمل، بل قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة تؤثر على نمو الجنين وصحة الأم بشكل عام.

في هذا التقرير يتناول أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمود الزيات مشروبات تجنبي الإفراط في تناولها خلال فترة الحمل، لما لها من تأثير على صحة الأم والطفل، كما يوجه تحذيرًا لكل حامل فيقول: من الضروري أن تكون الحامل على دراية بالتأثيرات المحتملة للمشروبات التي تتناولها، وأن تختار الأفضل التي تدعم صحتها هي والطفل.

القهوة والمشروبات المحتوية على الكافيين

الكافيين يحمل خطرًا للجنين عبر المشيمة

يعد الكافيين من المواد المنبهة التي يتناولها الكثير من الناس يوميًا، سواء في القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية، وعلى الرغم من أن الكافيين يساهم في زيادة اليقظة والتركيز، إلا أن الإفراط في تناوله خلال الحمل قد يشكل خطرًا على صحة الجنين.

تشير الدراسات إلى أن تناول الكافيين بكميات كبيرة قد يسبب اضطرابًا في تطور الجنين، ويُعتقد أنه يمكن أن يعبر المشيمة ويؤثر في الدورة الدموية للجنين، مما يقلل من تدفق الأوكسجين كذلك، وبالتالي يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين إلى زيادة خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة. وهنا توصي منظمة الصحة العالمية بأن لا يتجاوز استهلاك الكافيين خلال فترة الحمل 200 مللي غرام يوميًا، وهو ما يعادل كوبًا صغيرًا من القهوة.

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المشروبات الغازية

المشروبات الغازية، سواء كانت عادية أو دايت، تعد من المشروبات التي يجب الحذر من الإفراط في تناولها خلال الحمل.

المشروبات الغازية العادية تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بسكري الحمل.

كما أن السكر الزائد قد يؤثر سلبًا على مستويات الجلوكوز في الدم، مما يزيد من احتمالية حدوث مضاعفات في الحمل.

أما المشروبات الغازية "الدايت" التي تحتوي على محليات صناعية، فقد تشكل خطرًا آخر، فقد تكون غير آمنة أثناء الحمل.

حيث تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تؤثر على نمو الدماغ لدى الجنين، لذلك من الأفضل تجنب هذه المشروبات تمامًا أو التقليل من تناولها.

العصائر المحلاة

حامل تعد العصائر الطبيعية بمطبخها

يعتقد البعض أن العصائر الطبيعية هي خيار صحي، ولكن العديد من العصائر التجارية تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، مما يجعلها مشروبات غير مناسبة أثناء الحمل إذا تم تناولها بكثرة.

الإفراط في السكر قد يؤدي إلى زيادة الوزن، مما يزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل أو ارتفاع ضغط الدم، وقد يسبب أيضًا مشاكل في نمو الجنين

إضافة إلى ذلك احتواء بعض العصائر على كميات كبيرة من الأحماض، التي قد تؤدي إلى حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض عند الحوامل، مما يجعلها خيارًا غير مريح في بعض الحالات.

شاي الأعشاب

حامل تتناول شاي الأعشاب

يعتقد الكثيرون أن شاي الأعشاب هو خيار صحي أثناء الحمل، لكن ليس كل أنواع شاي الأعشاب آمنة؛ بعض الأعشاب قد تحتوي على مركبات تؤثر سلبًا على الحمل، مثل أعشاب اللافندر، والنعناع، والميرمية.

على سبيل المثال، بعض الدراسات تشير إلى أن تناول شاي الأعشاب المحتوي على الميرمية قد يسبب تقلصات في الرحم ويزيد من خطر الإجهاض.

من المهم استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من شاي الأعشاب، حيث يمكن لبعض الأنواع أن تؤثر على الهرمونات أو على نمو الجنين.

مشروبات مدعمة بالكالسيوم والمغنيسيوم

حامل تشرب مشروب مدعم بالكالسيوم والمغنسيوم

يعد الكالسيوم والمغنيسيوم من العناصر الأساسية لصحة الأم والجنين خلال الحمل، ومع ذلك يجب الحذر عند تناول المشروبات المدعمة بالكالسيوم والمغنيسيوم بكميات كبيرة.

للمعادن أهميتها في بناء العظام والأسنان، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشاكل في الامتصاص أو زيادة في مستويات المعادن في الجسم، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الكلى أو انخفاض في ضغط الدم.

المشروبات عالية البروتين

بعض الحوامل قد يلجأن إلى تناول المشروبات المعززة بالبروتين، خاصة إذا كن يعانين من نقص البروتين، لكن الإفراط في تناول مشروبات البروتين قد يؤدي إلى إجهاد الكلى أو زيادة الوزن بشكل مفرط.

وهذا يشكل ضغطًا على جسم الأم، لهذا يجب دائمًا استشارة الطبيب قبل البدء في تناول مشروبات البروتين، خاصة إذا كانت الحامل تعاني من أمراض في الكلى أو مشكلات صحية أخرى.

المشروبات التي تحتوي على مواد مضافة أو مكملات

المشروبات التي تحتوي على مواد مضافة مثل النكهات الاصطناعية أو الألوان قد تكون ضارة أثناء الحمل، حيث يمكن أن تؤثر هذه المواد على نمو الجنين، و بعض المواد المضافة قد تكون سامة للجنين أو تسبب ردود فعل تحسسية لدى الأم، مما يزيد من مضاعفات الحمل.

نصائح لتناول المشروبات بأمان أثناء الحمل

الماء خير وأفضل اختيار للحامل

الماء: يعتبر الماء هو الخيار الأفضل خلال فترة الحمل. يجب على الحامل شرب كميات كافية من الماء كل يوم للحفاظ على الترطيب الجيد وتسهيل الهضم

عصائر طبيعية بدون سكر مضاف: يمكن تحضير العصائر الطازجة في المنزل باستخدام الفواكه والخضروات الطازجة، ولكن دون إضافة السكر أو المحليات الاصطناعية.

الشاي الأخضر: يعد الشاي الأخضر خيارًا جيدًا خلال الحمل إذا تم تناوله باعتدال، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم، ولكن يجب تجنب الإفراط فيه.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.