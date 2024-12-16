شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب برودة القدمين الزائدة في الشتاء وإزاى تحس بالدفا والان مع تفاصيل الخبر

برودة اليدين والقدمين من المشاكل الشائعة في فصل الشتاء، حيث يعانى الكثير من الأشخاص من برودة وتورم في الأطراف مع انخفاض درجات الحرارة وقد يعود السبب وراء ذلك إلى متلازمة رينود، بحسب موقع كليفيلاند كلينيك وHSS.

ومتلازمة رينود هي اضطراب يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة في أصابع اليدين والقدمين، وقد يؤثر أيضًا على الأوعية الدموية في الأنف أو الشفتين أو شحمة الأذن.

ويتسبب رينود في إصابتك بتشنجات عرضية، حيث تسمى النوبات التشنجية الوعائية، استجابةً لدرجات الحرارة الباردة أو الإجهاد.

أثناء نوبة رينود، تتقلص الشرايين والشعيرات الدموية في أصابع اليدين والقدمين أكثر مما ينبغي ونتيجة لذلك، يتحول لون الجلد في المنطقة المصابة إلى الأبيض ثم الأزرق.

يحدث هذا التغير في اللون لأن دمك يفتقر إلى الأكسجين قد تشعر أيضًا بالبرودة أو التنميل في بشرتك.

ومع استرخاء الأوعية الدموية وانفتاحها مرة أخرى، قد تبدو بشرتك حمراء أو تشعر بوخز وتنميل تستمر النوبة عادة حوالي 15 دقيقة.

كيف تؤثر متلازمة رينود على جسمك؟

متلازمة رينود هي نسخة مبالغ فيها من عملية طبيعية في الجسم تسمى الاستجابة الحركية الوعائية، وتعني الاستجابة الحركية الوعائية أن الأوعية الدموية لديك تنفتح (توسع الأوعية الدموية) وتنقبض (تضيق الأوعية الدموية) لمساعدة جسمك على الاستجابة لبيئته.

على سبيل المثال، إذا كان الجو باردًا في الخارج، فإن الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد تنقبض لتحريك الدم إلى الأوردة العميقة في جسمك وهذا يسمح لجسمك بالحفاظ على الحرارة.

كما تنقبض الأوعية الدموية عندما تكون متوترًا لمساعدة جسمك على توفير الأكسجين.

ويعطل مرض رينود هذه العملية الطبيعية في الجسم ويتسبب في انقباض الأوعية الدموية لديك أكثر مما ينبغي وهذا يقطع تدفق الدم الطبيعي ويحد من الأكسجين المتاح لأصابعك أو أصابع قدميك.

أعراض متلازمة رينود

تؤثر أعراض رينود على بشرتك وقد تشمل:

- تغيرات اللون. مع توقف تدفق الدم ثم عودته، قد يتغير لون بشرتك من الأبيض إلى الأزرق إلى الأحمر. لا يعاني بعض الأشخاص من كل هذه التغيرات الثلاثة في لون البشرة.

- الشعور بالبرد أو التنميل يحدث هذا عندما لا يتلقى إصبعك أو أي جزء آخر من جسمك المصاب دمًا غنيًا بالأكسجين.

- الشعور بالدفء أو الوخز: يحدث هذا عندما يعود تدفق الدم إلى جزء الجسم المصاب.

- قرح الجلد والغرغرينا: قد تؤدي النوبات الأطول أو الأكثر تكرارًا إلى ظهور تقرحات مؤلمة على أطراف أصابعك، قد تستغرق هذه القروح بعض الوقت للشفاء. نادرًا ما يؤدي نقص الأكسجين في أنسجتك إلى موت الأنسجة (الغرغرينا).

أعراض متلازمة رينود متقطعة هذا يعني أنها تأتي وتختفي. تستمر النوبة النموذجية أو النوبة حوالي 15 دقيقة. لكن النوبات قد تكون أقصر أو أطول. غالبًا ما ترتبط النوبات بمحفزات معينة مثل الطقس البارد. عادة ما تكون الأعراض خفيفة لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة رينود الأولية.

قد يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة رينود الثانوية من أعراض أكثر حدة، بما في ذلك تقرحات الجلد.

طرق التعامل مع متلازمة رينود

أول شيء يجب مراعاته هو ملابسك الخارجية كن مستعداً للتغيرات في الطقس إذا كنت ستقضي وقتاً في الخارج ارتدِ طبقات من الملابس وارتدِ قبعة وقفازات وأحذية دافئة.

الأمر كله يتعلق بالاستعداد بالملابس المناسبة. في بعض الأحيان يكون التغيير في الموسم من البرد إلى الدفء، أو العكس، هو الأصعب لأنه قد يكون من الصعب الاستعداد للتغيرات الجوية المختلفة على مدار اليوم.

هذه الاقتراحات تساعدك على التعامل مع متلازمة رينود:

- فكر في جسدك بالكامل. ليس فقط يديك وقدميك هي التي تحتاج إلى تغطيتها. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المتغيرة بسرعة، والنسمات الباردة والظروف الرطبة والباردة إلى نوبة رينود.

- اقلع عن التدخين تتسبب السجائر في انقباض الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى نوبة رينود.

- تجنب الكافيين، الذي يمكن أن يؤدي إلى انكماش الأوعية الدموية وإثارة نوبة.

- تعلم كيفية إدارة التوتر، حيث يمكن أن يؤدي القلق إلى حدوث رينود. استخدم تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتنفس العميق والتأمل لتقليل التوتر.

- إذا لم تكن تغييرات نمط الحياة كافية، يمكن أن تكون الأدوية مفيدة تعمل عن طريق توسيع الأوعية الدموية، مما يقلل من تكرار وشدة نوبات رينود. قد يحتاج بعض الأشخاص إليها في فصل الشتاء فقط، بينما يحتاجها آخرون على مدار العام.